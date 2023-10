"Questo è il metodo Fedez": la dura replica di Selvaggia Lucarelli al rapper

Dopo l'attacco di Fedez a Selvaggia Lucarelli dai microfoni di Che tempo che Fa, non poteva non arrivare la replica dell'ex giornalista. Lucarelli tramite le sue storie Instagram risponde al rapper, sottolineando però che lei domenica sera non ha visto l'intervista di Federico e che solo dopo molte segnalazioni da parte di alcuni suoi follower è venuta a conoscenza di quanto è stato detto su di lei.

Cosa ha detto Fedez su Lucarelli

Senza mai fare il suo nome, proprio come aveva fatto Lucarelli, Fedez ha dichiarato: "Una giornalista che ora non è più giornalista, quando non era in formissima mentalmente, mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, ma usando questa dicitura come sinonimo di pe**o di merda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad cazzum". "Sono totalmente d'accordo, le parole sono importanti", aveva poi commentato il conduttore, Fabio Fazio.

Selvaggia Lucarelli replica a Fedez e parla del suo modus operandi

Lucarelli dopo aver recuperato l'intervista ha messo insieme una risposta molto argomentata che porta come prove alcuni articoli di giornale e video. Secondo la scrittrice Fedez utilizza un modus operandi per denigrare chiunque lo critichi diventando così suo nemico.

"Ieri sera non ho visto l'intervista di Fazio - ha spiegato Lucarelli - ma avevo una decina di messaggi così e ho visto qualche tweet che mi nominava. Il tutto mi ha stupita per due motivi: il primo è che non ho capito cosa avessi a che fare io con una sua intervista sulla salute mentale. La seconda è che evidentemente il tentativo di shitstorm su di me era fallito miseramente, il che racconta bene quanto la gente abbia imparato a conoscere il suo metodo".

Poi Selvaggia spiega qual è il "metodo Fedez": "Lui usa le interviste così, portandosi il discorsetto sul nemico da casa. Il nemico, nella sostanza, è chiunque osi non adularlo". "La prima cosa che fa, fingendo di buttarla lì, è la delegittimazione del suo 'nemico'. E quindi mi chiama giornalista che non è più una giornalista. Ora, quello che non sa è che si stava facendo intervistare da una persona che come me era giornalista e ha riconsegnato come me il tesserino (anche Fabio Fazio dal 2016 non è più un giornalista, ndr)". "Poi - continua Lucarelli - passa al vittimismo rancoroso, in perfetto stile Meloni. 'Lei (la cattiva), mentre io (il buono) stavo passando un momento no, ha scritto che sono 'un narcisista patologico facendo una diagnosi cosa che non può fare un giornalista'".

"Il passaggio è molto interessante perché rivela la sua natura profondamente manipolatoria ('un'altra diagnosii cattivaaa'). Ovviamente sa benissimo che 'narcisista' è un aggettivo di uso comune e non utilizzato in senso clinico. Fingere che chiunque dia del narcisista a qualcuno si stia sostituendo a uno psicologo è indossare i panni della vittima in maniera francamente goffa", ha aggiunto la scrittrice.

Ma perché Fedez agirebbe in questo modo? Per Lucarelli c'è una sola risposta: risollevare il 'sentiment', ovvero l'opinione, del pubblico/follower e hater per "suscitare empatia" e "aizzare la folla contro" chi lo critica. "In una fase non molto felice del 'sentiment' del pubblico nei suoi confronti utilizza come sempre il potere della vittima, e cioè: raccontare che soffro e che mentre soffro c'è chi mi tratta male. Cerca così di ottenere due risultati: suscitare empatia in un momento in cui le persone hanno iniziato a capire chi è e aizzare la folla contro chi critica la vittima". Ma perché Fedez parla di LucarellI? "Io - spiega Selvaggia - sono la sua spina nel fianco, me ne rendo conto. E lo sono perché è circondato da adulatori, giornalisti compresi, per cui da narcisista qual è soffre anche l'idea che ci sia una persona a criticarlo. Cioè non sono l'unica, a dire il vero, ma mi soffre di più che sono nei suo regno, i social".

"Non ho scritto di lui narcisista patologico"

"No. Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo 'normalizzare' per camuffare le più svariate forme di narcisismo, esibizionismo, incapacità patologica di conservare una sfera privata", questo scrisse Lucarelli su Fedez quando decise di pubblicare degli estratti dagli audio delle sue sedute di psicoterapia in cui parlava della paura di morire dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas. "Chiudo - ha scritto ancora Lucarelli nelle sue storie Instagram - ricordandogli che l'unica persona che ha parlato del suo narcisismo nell'accezione psichiatrica ha un nome preciso: Fedez".

Nella vera chiusa Lucarelli però torna su un tema a lei molto caro le raccolte fondi: "Il vero dramma in tutta questa storia è che Fedez abbia deciso di utilizzare il tema salute mentale per attaccare qualcuno in maniera strumentale e manipolatoria. E questo è esattamente il nucleo della mia disistima per lui e famiglia: dietro a ogni manifestazione di generosità c'è sempre un tornaconto (vedremo se i tema salute mentale finirà per promuovere direttamente p indirettamente piattaforme a pagamento di amici, mi auguro di no). A proposito Fede, avevi promesso di farci sapere di quel 10% delle vendite delle uova di Pasqua che avresti dato in beneficenza (alla tua fondazione). Stiamo ancora aspettando".