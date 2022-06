Lucas Peracchi, è polemica: il commento di troppo sulla ex Mercedesz

Una foto prima e dopo della ex, condivisa e commentata sui social, accende la polemica. L'ex tronista Lucas Peracchi viene accusato di body shamming nei confronti dell'ex fidanzata, ora in Honduras come naufraga dell'Isola dei Famosi.

"Qui è quando l?allenavo io - commenta sui social - ora guardate L?Isola e datevi delle risposte (non la alleno da un anno e mezzo). Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di ?PARERISMO?".

Commento sarcastico giudicato di cattivo dal popolo del web gusto soprattutto dato il contesto.

I precedenti

Non è la prima volta che il 36enne oggi personal trainer se ne esce con qualche intervento fuori luogo nei confronti dell'ex fidanzata con la quale ha avuto una luga relazione, interrotta non più tardi di un anno fa.