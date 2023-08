Influencer e personaggi di OnlyFans fuori dal Grande fratello, ex tronista tuona contro Pier Sivio Berlusconi

"Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo avere letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato". Lucas Peracchi ex tronista di Uomini e donne ed oggi personaggio attivo su Onlyfans, nonchè porno attore in erba, prende le distanze dalle scelte prese dalla dirigenza Mediaset ed in particolare dall'Ad, Pier Silvio Berlusconi, di eliminare il trash dal Grande Fratello.

Decisioni che hanno portato via via a escludere personaggi più o meno seguiti sui social e sulle varie piattaforme web. Peracchi parla di discriminazione: "Non è giusto impedire a chi lavora su OF di partecipare a certi programmi, è ridicolo".

“Mandano in onda monologhi contro il razzismo, l’omofobia e per il femminismo - continua l'ex tronista - Escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo. Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social. (…) Si potrebbero fare casting più approfonditi, in modo da capire se un personaggio ha una storia interessante, senza giudicarlo dai social. Magari è una persona sveglia proprio perché è riuscito ad avere successo grazie a questo tipo di canali“.