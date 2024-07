Lucas Peracchi, il video 'hot' dell'ex tronista scatena le polemiche: "Imbarazzante, non se lo ca*a più nessuno"

Personal trainer, modello, noto ai più per la partecipazione in veste di tronista a Uomini e Donne (ma poi spesso protagonista di diversi programmi Mediaset (Domenica Live, Pomeriggio 5, Live non è la D'Urso e via dicendo). Da non molto è sbarcato anche su Only Fans, la piattaforma che prevede contenuti in cambio di abbonamenti. Contenuti spesso hot. Peracchi, classe 1986, aveva riempito le pagine di cronaca rosa anche per la relazione con Mercedes Henger, figlia dell'attrice porno Eva Henger. Di recente, "Purosangue" (così si fa chiamare ormai) ha pubblicato un video su Instagram che ha fatto molto discutere. Di cosa si tratta?

Il video e le polemiche

Nel filmato in questione c'è Lucas sdraiato in spiaggia e un amico che lo invita ad andare a fare un bagno. In acqua, ad attenderlo, ci sono delle ragazze. "No, no, adesso no", dice Lucas. Alla fine l'amico lo trascina e sulla sabbia si vede il solco tracciato, evidentemente, dal pene di Lucas ("felice", per così dire). Questo contenuto ha scatenato le polemiche. Difficile dare torto a coloro che lo hanno biasimato, ma altrettanto difficile aspettarsi qualcosa di diverso da Peracchi, che ha ormai intrapreso questo tipo di strada.

"Sei il nulla cosmico, non ti seguo più", ha scritto un utente sotto al video. Altri commenti simili: "Imbarazzante come pochi. Da che non se lo ca*a nessuno, sfoggia il ca**etto che è rimasto dopo le bombe cosmiche che si è sparato", "A parte che ti vedo peggiorato fisicamente rispetto agli inizi.. e poi anche volgare, pensando di piacere". Questi alcuni commenti, a cui Peracchi ha replicato, difendendosi: "Di quelli che mi hanno commentato fino ad adesso, tu sei la peggiore che abbia incrociato", "Che ca** o di commento è. E quindi? Se mi vedi peggiorato?". Altre persone, invece, lo hanno elogiato e hanno commentato positivamente: "Vieni attaccato perché stai riuscendo in qualcosa", "guardate e imparate" e molti commenti di risate.