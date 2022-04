"Sono sconvolta, non riesco a parlare". Il dolore di Serena, amica di Lucia Menghini

Choc a Foligno, in provincia di Perugia, per la morte di Lucia Menghini, tirocinante anestesista scomparsa in un incidente in Giordania. Una notizia che ha commosso l'Italia intera poiché la ragazza, 31 anni, erta stata in passato una delle campionesse più amate della trasmissione Reazione a Catena, condotta da Marco Liorni. Ed oggi a parlare è proprio Serena Becchetti, grande amica di Lucia che con lei faceva parte della squadra delle "Pignolette".

Poche le parole che Serena riesce a dire al giornalista del Messaggero che l'ha contattata all'indomani del tragico evento. "Sono sconvolta, non riesco a parlare", ha dichiarato. Serena, insieme ad una terza amica di nome Ilari, aveva scelto di prendere parte al game show di Rai Uno, indicando proprio in Lucia la capitana. "Le Pignolette? Lucia e Ilaria guardavano il programma. Erano appassionate. E mi hanno trascinato in quell’avventura", ha proseguito. Poi nessuna altra dichiarazione, poiché il dolore è troppo forte. Intanto, la dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. E' noto che Lucia si trovava in Giordania insieme ad altre due colleghe, anch'esse tirocinanti anestesiste presso l'ospedale di Spoleto ed entrambi ricoverate in rianimazione in gravi condizioni. Proprio dal nosocomio arrivano le condoglianze dei colleghi di Lucia, che si uniscono a quelle di Marco Liorni e del pubblico Rai.