Luciana Littizzetto: "Cinque giorni senza mio figlio, è sparito"

Per la prima volta dopo anni di professione televisiva, Luciana Littizzetto si lascia andare ad alcune confessioni a proposito del proprio privato, ed in particolarei dei figli Vanessa, 26 anni, e Jordan, 23, presi in affido ormai diversi anni fa. Proprio in occasione di un'intervista sul tema rilasciata a Domenica In, l'attrice e comica ha raccontato con enorme sincerità le difficoltà di essere madre, tanto da lasciarsi andare ad alcune confessioni a proposito della sparizione del figlio.

E' Mara Venier a domandare a Luciana di raccontare della sparizione del ragazzo. "Mio figlio è sparito per cinque giorni ed ha girato più città in Europa", ha raccontato la protagonista di Che Tempo Che Fa facendo riferiemento ad un tempo passato ma indefinito. Tutto è successo quando il ragazzo aveva già compiuto diciotto anni, dunque in una fase successiva all'adolescenza: "Se n'era andato perché sono una rompipalle - ha proseguito - Lui è uno spirito libero che vuole farsi i fatti suoi e non rendere conto. Era maggiorenne e poteva volerlo", ha poi aggiunto. Ma una volta tornato, come ha reagito Luciana? Riabbracciandolo ed evidentemente ragionando sul proprio ruolo di madre.

La difficoltà di essere madre, secondo Luciana

Più che l'anedotto in sé, ciò che colpisce è l'enorme trasparenza con cui Luciana sottolinea quanto sia difficile essere madri: parla infatti di quanto il suo eccessivo senso di protezione, l'intenzione di trasmettere loro i valori appresi nella vita, a volte rischiano di soffocare la libertà dei ragazzi, che invece "possono nascere narcisi anche se noi abbiamo provato a piantare un altro tipo di fiori".

Quando al figlio Jordan viene domandato di menzionare il peggior difetto della mamma, il ragazzo risponde: "Sa tutto lei". "Facciamo degli scazzi che non ti dico - replica Luciana - Io vorrei proteggerlo con la mia esperienza, ma lui e la sorella invece sembrano sapere già tutto. E' così che nascono i casini. Lui, poi, è un toro e ha la testa dura". Quando invce al giovane viene chiesto un pregio, risponde: "E' persona buonissima".

Il rapporto con la madre biologica dei figli

La maternità è inoltre al centro del libro "Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore", in cui Luciana racconta appunto la decisione di prendere i ragazzi in affido insieme all'ex compagno, il musicista Davide Graziano. "Mi chiamano mamma davanti agli altri, mentre mi chiamano Lu quando sono soli con me", ha confidato di recente: "In effetti, non è facile per loro chiamarmi mamma, una mamma naturale ce l'hanno. Non è più un problema, ormai mi sono abituata. Non m'importa".

Oggi i ragazzi non hanno rapporto con la madre biologica. "L'affido - spiega infatti - prevede un legame con la madre biologica che poi si interrompe. Ora non hanno più contatti. Ma io sono grata a lei, intanto perché li ha messi al mondo e poi perché vita dà bastonate e non mi sento di giudicarla. Penso che lei ha fatto ciò che ha potuto, non ho nessun tipo di condanna nei suoi confronti".