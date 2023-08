Luciana Littizzetto parla del rapporto tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: "Lei si incaz*a come un puma"

Una stagione televisiva piena di cambiamenti per Luciana Littizzetto che, oltre al trasloco sul Nove insieme a Fabio Fazio e a tutta la squadra di Che Tempo Che Fa, sarà anche protagonista del sabato sera di Canale 5 con Tu Sì Que Vales. Il people show di Maria De Filippi, infatti, ha rinnovato giudici e conduttori per la nuova edizione in partenza sabato 16 settembre e, al posto di Teo Mammucari, sarà proprio la comica torinese a sedere accanto a Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

La nuova giudice di Tu Sì Que Vales ha così parlato di questa esperienza in un'intervista a Gente, trasmettendo un entusiasmo che passa anche per la presenza di Sabrina Ferilli, protagonista dello show anche per i divertenti siparietti architettati da Maria De Filippi. "Il suo grande talento (di Maria, ndr) è quello di provocare Sabrina Ferilli, la quale si inca**a come un puma", ha raccontato Littizzetto riferendosi agli scherzi che spesso occupano lo show di Canale 5 e mettono in luce il rapporto confidenziale tra le due amiche. E sull'attrice romana che fu tra le prime a commentare sui social il suo arrivo nel programma: "Sabrina è una matta, matta vera. Fa schiattare dal ridere, ha questa romanità assoluta. Lei non ti saluta, apre la porta del camerino ed emette il classico suono romano ‘ao’, che vuol dire che è pronta per la comunicazione".

Il rapporto tra Luciana Littizzetto e Maria De Filippi

L'affinità tra Luciana Littizzetto e Maria De Filippi è nota da tempo al pubblico, grazie alle ospitate che negli anni hanno contraddistinto qualche puntata di C'è Posta Per Te e pure per le interviste che hanno messo in luce gli ottimi rapporti personali. Come la conduttrice, anche la comica torinese ha deciso di diventare mamma di due ragazzi e confrontarsi con Maria è stato fondamentale: "Mi chiamò moltissimi anni fa a C’è Posta per Te. In quel periodo lei aveva cominciato l'affido del figlio Gabriele e le chiesi di spiegarmi come si organizzava", ha ricordato nell'ultima intervista: "Anche io volevo farlo, ma temevo che essere una persona nota non fosse una cosa buona per i bambini che poi ho avuto in affido. E lei ovviamente mi ha detto “ma sei creti*a”, che poi è la sua risposta standard con me. E mi ha spiegato che tu sei tu, fai quello che puoi e quello che sei".