Luciana Littizzetto deve operarsi di nuovo: “Mi sono sbriciolata la rotula come un wafer”

A quasi un anno dall’incidente che l’ha costretta a un lungo periodo di convalescenza lontana dal piccolo schermo, Luciana Littizzetto dovrà subire una nuova operazione per riprendere la piena funzionalità del ginocchio infortunato. A raccontarlo è stata proprio la comica piemontese in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, a cui ha spiegato i dettagli dell’intervento che le dovrebbe permettere di risolvere completamente i postumi della brutta caduta. “A occhio nudo sembra che cammini bene, ma non sono scioltissima”, ha confidato l’attrice, da qualche settimana tornata protagonista nel talk di Fabio Fazio 'Che tempo che fa': “Dovrò rioperarmi perché dopo che mi sono sbriciolata la rotula come un wafer, mi hanno messo dentro il ginocchio una specie di rete, tecnicamente si chiamano fili di Kirschner, e vanno tolti. Vediamo, forse durante le vacanze di Natale lo farò. Ma intanto ne siamo venuti a capo”.

L’incidente di Luciana Littizzetto

Lo scorso dicembre Luciana Littizzetto è stata vittima di una brutta caduta che le ha causato la frattura di polso e rotula. In seguito ha dovuto subire un intervento chirurgico che le ha impedito di muoversi per diversi mesi, durante i quali ha comunque presenziato nel programma di Fabio Fazio seppur in collegamento da casa. Per questa opportunità la comica ha riservato al conduttore tutta la sua gratitudine: “Lo ringrazio perché nei mesi in cui ero bloccata a casa, sulla sedie a rotelle, lui poteva scegliere di far lavorare qualcun altro al posto mio. Invece no. E il lavoro è stato una cura”.