Luciana Littizzetto ancora in ospedale. "E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero", scrive la comica torinese a corredo della foto che la mostra nel letto della struttura in cui è tornata per ristabilirsi del tutto.

I motivi del ricovero sono da collegarsi ai postumi della brutta caduta avvenuta a dicembre 2019, causa della frattura di rotula e polso e del conseguente intervento cui seguì una lunga riabilitazione. Tanti gli auguri di completa guarigione arrivati a Lucianina: "Forza Luciana, ti auguriamo un pronto recupero e ti mandiamo un grande abbraccio", il commento della redazione del programma ‘Che Tempo Che Fa’ di cui è presenza fissa; "Vai Avanti, forza Lucianina", il pensiero di Mara Venier a cui fanno eco Antonella Clerici, Emma Marrone, Filippa Lagerback e la numerosa schiera di fan uniti nel virtuale abbraccio.

L'incidente di Luciana Littizzetto

"Dovrò rioperarmi perché dopo che mi sono sbriciolata la rotula come un wafer, mi hanno messo dentro il ginocchio una specie di rete, tecnicamente si chiamano fili di Kirschner, e vanno tolti. Vediamo, forse durante le vacanze di Natale lo farò. Ma intanto ne siamo venuti a capo": Luciana Littizzetto raccontava così, a ottobre scorso, le conseguenze dell’infortunio capitato a dicembre 2019, causa della frattura di polso e rotula. In seguito, la comica 56enne ha dovuto subire un intervento chirurgico che le ha impedito di muoversi per diversi mesi, durante i quali ha comunque presenziato nel programma di Fabio Fazio seppur in collegamento da casa. Per questa opportunità la comica ha riservato al conduttore tutta la sua gratitudine: "Lo ringrazio perché nei mesi in cui ero bloccata a casa, sulla sedie a rotelle, lui poteva scegliere di far lavorare qualcun altro al posto mio. Invece no. E il lavoro è stato una cura".