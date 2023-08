Luciana Littizzetto e quel regalo per Maria De Filippi: "Era per il suo camerino, lo ha portato a casa"

L'amicizia che lega Luciana Littizzetto e Maria De Filippi è emersa nelle occasioni che spesso le hanno viste insieme in tv. L'una ospite a C'è posta per te, l'altra intervistata a Che Tempo Che Fa, entrambe hanno sempre palesato la grande sintonia umana e professionale costruita negli anni e che nella prossima stagione sarà ulteriormente rinsaldata dalla presenza della comica nella squadra di Tu sì que vales. Del loro rapporto Littizzetto ha parlato nell'ultimo numero del settimanale Oggi, nell'ambito dei racconti che gli amici della conduttrice hanno reso a qualche mese dalla morte di Maurizio Costanzo, e lì ha trovato spazio anche un aneddoto privato che riguarda un regalo particolarmente gradito.

Il regalo di Luciana Littizzetto per Maria De Filippi

Forte di un affetto maturato negli anni da una profonda conoscenza, Luciana Littizzetto ha parlato di Maria De Filippi come di "una persona da maneggiare con cura perché c'è la donna forte, l'imprenditrice (...) e poi c'è la donna che non si rivela e ha pudore dei sentimenti". La comica torinese si è soffermata anche sul suo essere grande lavoratrice ma pure molto materna, pronta a trattare i ragazzi delle sue trasmissioni come figli da sostenere sempre. Parole piene di ammirazione quelle di Littizzetto che anche in questa occasione ha ricordato come sia stata proprio Maria a incoraggiare lei e il compagno Davide a chiedere l'affido dei suoi ragazzi, forte della sua esperienza bellissima con il figlio Gabriele.

E riguardo a un aneddoto privato, Luciana ha poi rivelato quello di un regalo donatole un giorno come simbolo di un'amicizia che nasce da un profondo affetto: "Volevo farle un regalo simbolico e le ho comprato una biosfera che contiene un ecosistema marino autonomo con la gorgonia e dei micro gamberetti", ha spiegato, "Ho pensato che anche noi abbiamo un pianeta interiore da trattare con cura. Glielo avevo dato per il camerino ma lo ha portato a casa. Buon segno".