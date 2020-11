La gaffe di Luciana Littizzetto dopo la morte di Stefano D'Orazio

Dopo la notizia della morte di Stefano D'Orazio, i social si sono riempiti di foto e ricordi del batterista dei Pooh, scomparso a 72 anni. Colleghi, amici e fan stanno omaggiando l'artista, ringraziandolo per i momenti condivisi ma soprattutto per lo straordinario patrimonio che - insieme ai suoi compagni - ha lasciato alla musica italiana.

Il post di Luciana Littizzetto

Anche Luciana Littizzetto ha voluto dedicare un pensiero al musicista, prendendo però una papera non indifferente. "Per te Dodi" ha scritto la conduttrice accanto alla foto di bellissime margherite, confondendo Stefano D'Orazio con Dodi Battaglia, altro componente dei Pooh. Poco dopo, appena si è resa conto della gaffe, la Littizzetto ha modificato il post, mettendo il nome giusto, ma più di qualcuno se ne è accorto. "Correzione" fa notare un utente tra le risate, e ancora: "L'ha cancellato in fretta e furia". Può succedere. Intanto, tana per Lucianina.