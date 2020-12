Luciana Littizzetto replica a Wanda Nara per la foto nuda a cavallo: “Il sessismo è un’altra cosa”

Con un monologo letto in diretta a ‘Che Tempo Che Fa’ la comica torinese ha risposto alla procuratrice sportiva che non aveva gradito la sua ironia sullo scatto pubblicato sui social

Nel corso della puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ in onda di domenica 13 dicembre è arrivata la replica di Luciana Littizzetto per Wanda Nara che nei giorni scorsi ha minacciato di adire le vie legali per l’ironia con cui la comica aveva commentato in diretta tv la foto che la mostrava nuda su un cavallo.

“Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, che si fanno prendere in giro perché questa è la vera uguaglianza”, ha esordito Littizzetto leggendo un monologo nel consueto spazio del programma condotto da Fabio Fazio su Rai Tre: “Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma il sessismo è un'altra cosa. È l'odio nei confronti delle donne, la violenza di genere, la discriminazione sul lavoro, è pensare che le donne siano inferiori agli uomini, è la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere. Il sessismo è non solo di impedirle di fare una foto nuda sul cavallo, ma anche solo di parlare. Se una donna fa una battuta discutibile su un'immagine discutibile di una donna è sessismo? No. È solo libertà di pubblicare quello che ti pare e di parlarne come ti pare. A ogni azione, una reazione. Punto”.

Infine, l’elogio rivolto a tutte le donne dello spettacolo che, destinatarie della sua ironia in passato, hanno saputo ridere e divertirsi delle sue battute: “Siao benedette la Marcuzzi e la De Filippi. La D'Urso, la Hunziker, la Ferragni, Filippa. Sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte. Perché ridere è una salvezza, una delle poche cose che in questi tempi duri ci ha salvato”.

Wanda Nara contro Luciana Littizzetto dopo la battuta sulla foto nuda a cavallo

Ma cosa aveva detto Luciana Littizzetto su Wanda Nara? Nella puntata di ‘Che tempo che fa’ in onda il 6 dicembre la comica torinese commentando la foto in cui la moglie del calciatore Mauro Icardi si mostrava senza veli a cavalcioni su un cavallo, aveva affermato: “Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo”.

Forte la reazione della procuratrice sportiva che ha minacciato di spostare la questione in tribunale: “Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”.