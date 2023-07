La Vita In Diretta, l'inviata Lucilla Masucci si è sposata: le foto di Alberto Matano

"Napoli, festa, pizza, amore": così Alberto Matano descrive l'ultimo weekend trascorso in allegria nel capoluogo campano per festeggiare le nozze di Lucilla Masucci, giornalista nota al pubblico per essere una delle storiche inviate de La Vita In Diretta. Nell'ultimo post Instagram del conduttore del programma di Rai1, ora sospeso per la consueta pausa estiva, sono raccolti alcuni dei momenti più significativi del rito celebrato all'aperto e circondato da una splendida cornice partenopea allestita per l'occasione. La giornalista e il neomarito Andrea raggianti tra fiori bianchi e limoni, l'abbraccio affettuoso tra la sposa e Alberto Matano, tutte le inviate de La Vita In Diretta, da Antonella Delprino a Ilenia Petracalvina, invitate alle nozze della collega, sono alcune delle immagini postate dal giornalista, anche autore del video che ha ripreso gli sposi danzare felici dopo il loro sì.

La stessa Lucilla Masucci ha condiviso alcune scene del suo matrimonio e dei preparativi su Instagram, apprezzati dai follower che hanno avuto modo di partecipare, seppur virtualmente, a un giorno così speciale della giornalista conosciuta e stimata per il suo lavoro nella storica trasmissione Rai.

Di seguito le storie Instagram, il video, i post di Alberto Matano e Lucilla Masucci