Lucio Presta, come sta dopo il drammatico incidente. Paola Perego rompe il silenzio

È Paola Perego, dopo giorni di silenzio, a svelare come sta il marito, l'agente delle star, Lucio Presta. Mentre stava lavorando il suo terreno nelle campagne della Sabina, zona del Lazio, Presta poteva morire. Era la fine di giugno e il mezzo sul quale si trovava si è ribaltato finendo per schiacciarlo. Quattrocentocinquanta chili di trattore addosso avrebbero comportato la frattura delle costole, problemi alla spalla e per fortuna niente di più. A raccontarlo erano state delle persone vicine a Presta.

La preoccupazione era molta e le informazioni praticamente nulle. Anche se già era noto il suo immediato ricovero e la vicinanza di sua moglie, Paola. Ed è stata proprio la conduttrice a condividere una foto insieme a Lucio, mentre lei lo bacia teneramente sulla guancia. "Step by step, forza ragazzo", ha scritto a corredo dello scatto. Numerosi sono i commenti dei vip: da Lorella Cuccarini a Elisa Isoardi, Marzia Gregoraci (sorella di Elisabetta), Paolo Conticini, Roberto Alessi.

Nella foto Lucio sembra stare bene, ma certamente lo aspetterà una lunga convalescenza anche per ritornare in forze e anche per riprendersi dallo spavento.

Chi è Lucio Presta

Ex ballerino, Presta è uno degli agenti televisivi più potenti. Possiede il 30% del capitale sociale della Arcobaleno Tre, agenzia di spettacolo che gestisce gli affari di alcuni dei volti più importanti della tv italiana, compresa appunto Perego (anch'essa socia al 30%). Tra le celebrità seguite anche Amadeus, con cui di recente ha divorziato in polemica, e ancora Stefano De Martino, anch'esso al centro di una separazione turbolenta. Ma sono tanti i vip con cui lavora: da Paolo Bonolis ad Antonella Clerici, da Carlotta Mantovan a Ingrid Muccitelli.