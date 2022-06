Lucio Presta contro Heather Parisi: "Condannata in primo grado, ma non hai pagato i danni"

Lucio Presta contro Heather Parisi. Ancora oggi, a distanza di anni, continua la battaglia legale tra l'agente dello spettacolo e la showgirl che un tempo faceva parte della sua scuderia e che in queste ore è stata destinataria di un tweet lapidario volto a riaprire l'antica controversia. "Heather Parisi ricordo che il tribunale di primo grado ti ha condannato sia per diffamazione nella causa con me, che per illecita pubblicazione di immagini con me ed i miei figli al pagamento dei danni e delle spese, ma non hai rispettato le due sentenze pagando. Ti nascondi ad Hong Kong?" ha scritto Presta rivolgendosi a Parisi che, al momento, ha preferito non controbattere.

Perché Lucio Presta è in causa con Heather Parisi

Ma perché Lucio Presta e Heather Parisi sono l'uno contro l'altra? La faccenda trova la sua origine nel 2017, quando la ex ballerina spiegò che era in corso una battaglia legale contro la 'Arcobaleno Tre' del manager perché il suo film Blind Maze, che doveva essere trasmesso in Rai, era saltato dopo la sua polemica contro Nemicamatissima. Seguì la forte reazione di Niccolò Presta, figlio di Lucio e, dopo la pubblicazione da parte della donna di alcuni post che riguardavano la famiglia Presta, quest'ultima fece partire una causa per diffamazione. "Lei ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare non a me ma ai miei figli, che l'hanno chiamata zia per tutta la vita, e i ragazzi hanno ritenuto che fosse giusto che questa cosa finisse in un'aula di tribunale. E lì che sta" dichiarò anni fa Lucio parlando della questione che Heather Parisi a sua volta commentò con parole durissime. "Ma lo scribacchino che mi definisce 'un'amica alla quale ho detto parole dolci senza riuscire' è lo stesso di 'giuro su quello che ho più caro che la sputtanerò ovunque per il suo privato?'... E ci credo che non è riuscito! L'amicizia di questi personaggi è più marcia del loro odio".