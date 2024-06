"Lucio Presta vivo per miracolo": incidente per il manager e marito di Paola Perego

Tragedia sfiorata per Lucio Presta. Stando a quanto riporta Novella 2000, l'agente di spettacolo, tra i più potenti della tv italiana, sarebbe vivo per miracolo. In queste ore infatti Presta, 64 anni, sarebbe stato vittima di un incidente mentre era alla guida del suo trattore.

Presta, manager delle celebrità e marito della conduttrice Paola Perego, stava lavorando il suo terreno nelle campagne della Sabina, zona del Lazio, quando il mezzo si è ribaltato finendo per schiacciarlo. Quattrocentocinquanta chili di trattore addosso avrebbero comportato la frattura delle costole, probelmi alla spalla e niente più: come infatti hanno raccontato le persone a lui vicine infatti, l'agente dei vip avrebbe avuto la prontezza di mettersi su un fianco al momento del ribaltamento, in modo da proteggere gli organi vitali. L'impatto è stato dunque meno violento di quanto sarebbe potuto essere.

Presta è stato immediatamente ricoverato e ha subito un intervento. "È in via di guarigione", fanno sapere le persone a lui più vicine. Nessun commento, per il momento, da parte della moglie Paola Perego.

Chi è Lucio Presta e le nozze con Paola Perego

Ex ballerino, Presta è uno degli agenti televisivi più potenti. Possiede il 30% del capitale sociale della Arcobaleno Tre, agenzia di spettacolo che gestisce gli affari di alcuni dei volti più importanti della tv italiana, compresa appunto Perego (anch'essa socia al 30%). Tra le celebrità seguite anche Amadeus, con cui di recente ha divorziato in polemica, e ancora Stefano De Martino, anch'esso al centro di una separazione turbolenta. Ma sono tanti i vip con cui lavora: da Paolo Bonolis ad Antonella Clerici, da Carlotta Mantovan a Ingrid Muccitelli.

Nel 2011 Presta ha sposato Perego dopo due anni di fidanzamento: le loro nozze ebbero ampia eco presso la stampa italiana dedicata alla cronaca rosa. Lui era reduce da due matrimoni: il primo con una donna di nome Simonetta, il secondo con Emanuela, dal quale ha avuto due figli, Beatrice e Niccolò. Anche per Perego si trattava di seconde nozze dopo quelle con l'ex calciatore Andrea Carnevale da cui ha avuto i figli Giulia e Riccardo