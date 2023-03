Lucio Presta querela Heather Parisi: "Mi vedrò costretto a pubblicare il bonifico"

Non è rimasto a lungo in silenzio Lucio Presta dopo il tweet con cui Heather Parisi ha pubblicato la sua versione dei fatti su quanto accaduto dietro le quinte della trasmissione televisiva Belve. La ex ballerina ha sostanzialmente negato che un ufficiale giudiziario abbia provveduto al pignoramento di una "somma ingente" quale risarcimento per una condanna per diffamazione, come raccontato dal manager televisivo, e ha anche rilasciato considerazioni forti su "chi utilizza i mezzi di comunicazione a proprio piacimento" e "il grado di “zerbinaggio” di gran parte del mainstream in Italia" che "ha raggiunto livelli intollerabili".

A stretto giro, dunque, Lucio Presta ha replicato a quanto affermato dalla ex ballerina, annunciando di essere pronto a sporgere una nuova querela. "Dopo ultime dichiarazioni odierne della adorata Heather Parisi mi toccherà querelare la signora per diffamazione ed una serie di bugie o mi vedrò costretto a pubblicare bonifico fatto quel giorno da una terza persona legata al marito motivo per cui non hanno pignorato. Pensaci", si legge nel tweet. Insomma, pare proprio che la battaglia legale tra i due, iniziata nel 2016, sia destinata a proseguire ancora senza possibilità di accordi.