Lucio Presta: "De Martino? Chi tradisce una volta tradisce sempre". Poi torna su Amadeus

Lucio Presta, il manager di moltissimi volti noti della tv, è tornato a parlare della separazione da Amadeus. Il conduttore, che da settembre vedremo sul Nove, e Presta non si sono detti addio nel migliore dei modi e nei mesi passati spesso si sono lanciati frecciate e accuse, a mezzo stampa e social. In occasione del Festival della Tv di Dogliani Presta è tornato a parlare di quanto è successo tra i due.

Amadeus "lo stimo tantissimo, ma ha fatto una cosa che non si fa nemmeno se una persona ti ha fatto veramente del male. Presentando la trasmissione di Capodanno in Calabria ha detto una frase che non potevo accettare: 'Presta sa quello che ha fatto'. Parole che mi hanno ferito, perché ne andava della mia onorabilità. Per questo ho deciso di raccontare pubblicamente certi suoi comportamenti. E non ho letto nessuna correzione a quello che ho detto. C'è solo un modo per non essere smentiti: dire la verità". "Noi calabresi abbiamo due difetti: siamo testardi e permalosi", ha aggiunto poi Lucio.

Al Festival, intervistato da Elvira Serra del Corriere, Presta ha anche parlato del suo diretto rivale: Beppe Caschetto,"È più potente lui perché è di sinistra, io invece ho fatto incazzare la destra, il centro e la sinistra. Ma in realtà siamo amici, siamo più in confidenza di quanto si pensi", poi si è levato un sassolino dalla scarpa, "Quando i miei artisti hanno fatto il Festival di Sanremo hanno sempre chiamato i suoi. Mentre il contrario non è mai successo".

Il commento su Stefano De Martino e Barbara D'Urso

Tra i suoi assistiti anche Barbara D'Urso che ormai da quasi un anno è lontana dalla tv. "Tra molto poco tempo tornerà il suo momento", ha rivelato il manager non dando altre informazioni sul futuro lavorativo della conduttrice. Ma Presta non dimentica neanche il rapporto con Stefano De Martino, suo ex assistito, e contro di lui lancia una vera e propria frecciata: "Chi tradisce una volta, poi tradisce sempre". Non è chiaro se il commento si riferisca al loro rapporto lavorativo o se prendendo spunto dalle cronache rosa, e in particolare a quanto dichiarato da Belen Rodriguez, lo abbia poi adattato alla loro relazione di lavoro.