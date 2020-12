Ballando con le stelle, Lucrezia Lando e Marco De Angelis si sono fidanzati: la foto che scatena i fan

Anche quest’anno ‘Ballando con le stelle’ ha fatto da cupido a due dei suoi protagonisti: i ballerini del dance show di Rai Uno Lucrezia Lando e Marco De Angelis si sono fidanzati, come conferma l’inequivocabile, romantica foto di coppia che da qualche ora campeggia sui rispettivi profili social.

“Ma quindi stiamo insieme?”, chiede ironico lui commentando lo scatto condiviso dalla compagna e destinatario degli auguri dei fan, felici per la notizia rimasta riservata fino a questo momento. Infatti, durante le settimane che ha visto entrambi impegnati con i rispettivi vip in gara (lei con il vincitore Gilles Rocca, lui con Vittoria Schisano) non è mai trapelato alcun dettaglio che facesse pensare a una relazione tra i due colleghi che, evidentemente, hanno atteso la fine dell’edizione del programma condotto da Milly Carlucci per ufficializzare il legame.

Con la foto che ufficializza la relazione tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis si zittisce il gossip che nel corso di questa edizione di Ballando con le stelle aveva riguardato entrambi. Sulla ballerina, infatti, era stato avanzato un dubbio su una presunta simpatia con il suo partner Gilles Rocca nonostante fosse fidanzato, e pure sul collega erano state fatte illazioni sulla possibile sintonia con Vittoria Schisano. Nessuno di loro, però, ha mai fatto riferimento alle indiscrezioni che li riguardavano, lasciando che fosse il tempo a chiarire la verità della situazione. Tempo che è arrivato oggi, scandito dai gesti social che ufficializzano il loro rapporto.