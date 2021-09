L'attrice Ludovica Bazzaglia: "Io vittima di pericardite, ma mi vaccinerei altre mille volte. Fatelo anche voi"

Venticinque anni, ha ricevuto la seconda dose il 5 agosto. Ai follower dice: "Non voglio che passi un messaggio sbagliato, vaccinarsi è l'unico modo per uscire dal Covid"

Con oltre ottocentomila follower su Instagram, le parole di Ludovica Bazzaglia hanno un peso importante. Per questo l'attrice ed influencer, 25 anni, ci tiene ad invitare tutti ad aderire alla campagna vaccinale mentre racconta di aver ricevuto una diagnosi da pericardite dopo proprio la seconda dose del vaccino: "Vacciniamoci! Io lo rifarei altre 350mila volte", dice in un video condiviso tra le Instagram Stories e diventato presto virale in rete, soprattutto tra i più giovani.

"La pericardite è una sfiga, vaccinatevi"

Romana, classe 1996, Bazzaglia si è vaccinata con seconda dose lo scorso 5 agosto, un mese fa circa. La diagnosi di pericardite, spiega, "può succedere, è una sfiga", ribadendo la propria fiducia nella scienza e nel vaccino che sta riducendo sensibilmente le forme più gravi di Covid e dunque i ricoveri i ricoveri. "Non voglio che passi un messaggio sbagliato - dice - Purtroppo mi è stata diagnosticata una pericardite al cuore da vaccino. Purtroppo può succedere, è una sfiga".

"Dolori lancinanti, non riuscivo a fare le scale". Poi la diagnosi

Il malore subito dopo le vacanze in Grecia: "Ho iniziato a sentirmi molto male: avevo dei sintomi particolarmente forti. Essendo però un soggetto che soffre da sempre di ansia e attacchi di panico, ero convinta si trattasse di quello", dice. Poi, passa a descrivere nel dettaglio i sintomi, che sono durati diversi giorni: "Avevo un dolore toracico fortissimo, dolore al braccio sinistro, stanchezza - prosegue - Avevo un dolore al cuore, non riuscivo a fare le scale, mi sentivo male, non riuscivo ad avere l'aria condizionata puntata addosso, non riuscivo a fare due passi senza sentire il bisogno di fermarmi". Infine, la diagnosi presso un cardiologo: "Ho provato sollievo ad avere avuto una diagnosi".

Con enorme senso di responsabilità, Ludovica ha poi invitato i suoi coetanei (e non solo) a vaccinarsi, attirandosi dietro commenti velenosi dei No Vax, suo malgrado: "Se posso essere d'aiuto a qualcuno che può ritrovarsi nella mia storia, ben venga - prosegue - Io sono riuscita a prendere questa pericardite in tempo nonostante abbia fatto passare tanto tempo prima di andare a farmi visitare. Ascoltate i segnali del vostro corpo. Se vi sentite male, non bisogna aspettare. Non siamo immortali solo perché abbiamo vent'anni, non siamo invincibili": Il congedo: "Ribadisco che a mio avviso sono l’unico modo che abbiamo per uscirne".

Chi è Ludovica Bazzaglia

Attrice ed influencer, è nota alla cronaca rosa per la love story con lo YouTuber Awed, famoso per la vittoria all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Classe 1995, studia teatro da quando aveva 8 anni: ad 8, a ottenuto il suo primo ruolo in una sit-com, era Giulietta in Appuntamento al tubo. Nel 2009 il debutto al cinema con il film di Federico Moccia, Amore 14. Nel 2010 la popolarità arriva grazie al reclutamento nel cast Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile. Successivamente le fiction Un’altra Vita e Un Posto al Sole, oltre alla partecipazione alla webseries di Giulia De Lellis, Una vita in bianco.

Il video di Ludovica Bazzaglia