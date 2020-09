Beatrice Valli distante dalla sorella Ludovica, lei si confida con i fan: "Non so che dirvi"

I social sono uno specchio che sa riflettere più o meno fedelmente la vita reale di coloro che ne fanno strumento di lavoro, ma anche di condivisione di scorci della propria vita privata. Lo sono per le influencer come Beatrice e Ludovica Valli, la prima seguita da 2.6 milioni di follower, la seconda da 1.7 di fan che monitorano le loro storie Instagram e le seguono come volti popolari grazie alla loro partecipazione al programma Uomini e Donne.

Talvolta si è parlato di una presunta rivalità tra le sorelle e l’argomento è tornato ad essere indagato ora che la più giovane ha annunciato di essere incinta del compagno Gianmaria Di Gregorio. Il dubbio si è ripresentato grazie alla risposta che la futura mamma ha dato a chi sui social le ha chiesto il motivo del silenzio di Beatrice sul lieto evento che dovrebbe allietare anche lei come prossima a stringere tra le braccia un nipotino. “Lei è così, non so che dirvi”, ha risposto Ludovica, senza aggiungere nulla sul rapporto con la sorella che appare abbastanza distaccato.

Il rapporto tra Beatrice e Ludovica Valli

Beatrice e Ludovica Valli hanno partecipato entrambe al programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’, la prima come corteggiatrice di Marco Fantini che la scelse come donna della sua vita e che oggi è il padre delle sue due figlie, la seconda Ludovica come tronista. “Voglio chiarire una volta per tutte che io e Ludovica non abbiamo mai litigato ma, a causa di scelte di vita diverse, non siamo molto unite”, disse della sorella Beatrice nei primi tempi della loro popolarità: “Questo non significa che io non le voglia bene o che non la senta, anzi. Siamo tutte in buonissimi rapporti. Basta con questa storia”. Storia che adesso torna a fare capolino… Corsi e ricorsi.