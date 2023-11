"L'ex velina Ludovica Frasca segretamente fidanzata con un dirigente Mediaset"

Ludovica Frasca, 31 anni, avrebbe ritrovato l'amore. Frasca è stata una delle veline di Striscia la notizia più note e chiacchierate degli ultimi anni, anche perché è stata legata sentimentalmente per quattro anni con il comico Luca Bizzarri. La loro relazione è finita anni fa, nel 2017, e poco dopo ha incontrato quello che per circa un anno e mezzo è stato suo marito, l'imprenditore inglese Frank Faricy. I due si erano sposati nel 2021 durante il covid e quindi non avevano potuto organizzare una festa con amici e parenti. Il grande party lo avrebbero voluto organizzare quando la pandemia lo avrebbe permesso, ma quel giorno non è mai arrivato: i due si sono separati nel 2022.

Adesso Frasca, che si sta creando un nome come influencer (su Instagram ha oltre 500mila follower), avrebbe "trovato un nuovo amore e lo ha pescato sempre in quel di Cologno Monzese", scrive Alberto Dandolo nella sua rubrica Non tutti sanno che sul settimanale Oggi. Sarebbe un "altissimo dirigente Mediaset" e la storia sarebbe segretissima e quindi vissuta con discrezione massima, ma qualche ben informato "giura che a breve i due saranno costretti a uscire allo scoperto".