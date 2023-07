Ludovica Frasca, furto in casa a Milano: "Derubata in un'ora delle poche cose di valore"

Ludovica Frasca derubata in casa a Milano. I ladri sono entrati nell'appartamento dell'ex velina, approfittando della sua breve assenza, e hanno portato via diverse cose di valore. Sui social lo sfogo è durissimo: "Milano è la città più insicura d'Italia. Sono mancata un'ora da casa e mi hanno derubato delle (poche) cose di valore che avevo. Grazie a tutte le autorità, Beppe Sala (che tagga, insieme alla questura e alla prefettura di Milano, ndr), per averci fatto sprofondare nell'insicurezza".

L'attrice tranquillizza i fan, assicurando di stare bene, ma non può non condividere tutta la sua rabbia per quanto accaduto: "Sto bene. Un po' scossa ma bene - si legge ancora tra le storie Instagram - Sono incazzata ma sono forte e tutto quello che mi hanno ripreso in casa me lo ricomprerò col tempo, tiè. Però c'è una terribile sensazione quasi surreale di profonda violazione della proprietà che in questo Paese, al di là di chi c'è a Milano, non viene per niente protetta". Ludovica Frasca, napoletana, vive a Milano da anni e denuncia la mancanza di sicurezza in città: "Si deve partire dall'ordine. Dal rendere tutta la città controllata, illuminata e civile cosicché le mosche nere vengano individuate più facilmente, mentre ora Milano, soprattutto d'estate e nel weekend, sembra un circo pericoloso. Comunque magari ne parleremo ancora. Dio grazie ho amici che mi sono stati accanto dal secondo 2".

Le parole dell'attrice hanno trovato terreno fertile. In molti, oltre a dimostrarle solidarietà per quanto accaduto, si dicono d'accordo con le riflessioni sul tema sicurezza a Milano, e lei condivide in un post alcuni messaggi che le sono arrivati in queste ore: "Milano era una città bellissima e una città sicura. E adesso è allo sbando - scrive - Però dai, ringraziamo tutti almeno andiamo a camminare nel quadrilatero senza le macchine. Ho cento di messaggi come questi qui. Cosa bisogna fare? Quante case ancora devono essere derubate? Quanti scippi per strada devono essere compiuti? Io da privata cittadina mi occuperò di installare un sistema di sicurezza a mie spese. E la mia città, per noi, cosa farà? Niente. La risposta la so già. Niente". L'ex velina tagga ancora il sindaco Beppe Sala e conclude rivolgendosi direttamente a lui: "Io capisco bene che il tema della sicurezza non è strettamente di sua competenza, ma mandare le pattuglie a controllare a campione per strada i documenti delle persone, le strade, illuminare le strade, renderle architettonicamente inclusive e non creare spazi vuoti dove la rabbia e la cattiveria possano proliferare quello è di sua competenza. A noi ce ne frega ben poco che il quadrilatero sia pedonale quando abbiamo i vandali per strada e abbiamo paura a uscire in un pomeriggio come tanti".

Il post di Ludovica Frasca