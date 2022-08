Ludovica Frasca annuncia la fine del suo matrimonio: "Se in una relazione state male, andate via"

Ludovica Frasca ha annunciato la fine del suo matrimonio con l'imprenditore inglese Frank Faricy sposato un anno e mezzo fa. La ex velina lo ha fatto con una serie di storie Instagram che hanno confermato le voci che da tempo si rincorrevano anche per via dell'assenza della fede al dito notata dai follower nelle foto postate.

"Penso sia arrivato il momento di scrivere due righe. Ho condiviso con voi la mia vita, la mia storia, in un momento anche tragico del mondo come sono stati gli anni della pandemia. Ho condiviso i miei traguardi e le mie gioie ed è giusto che non scompaia e vi lasci senza spiegazioni" ha esordito Ludovica in un post: "Ma ci sono alcune cose che non si possono spiegare. O forse ogni storia ha un suo momento, un suo racconto. Adesso pero? devo resettare. Aspetto il tempo per raccontare il mio "addio" Aspetto il tempo, lo so, ma oggi finalmente lo faccio con serenita?. Ripartendo dalla persona piu? importante che conosca: me stessa". Poi il lungo sfogo che, senza entrare nei dettagli della fine della relazione con il marito, ha spiegato come sia arrivata a maturare una decisione difficile ma inevitabile.

Le parole di Ludovica Frasca sulla fine del suo matrimonio

"Instagram non è un posto in cui possiamo e dobbiamo dire sempre la verità. Per me non sono stati mesi facili ma per me non è il momento questo di raccontare la storia perché ci sono cose che non si possono raccontare così facilmente", ha detto Ludovica Frasca: "Una cosa che veramente ho capito, è che dovete sempre fidarvi del vostro istinto e che dovete sempre schierarvi per quello che voi pretendete (...) I compromessi si fanno delle piccole cose, ma nelle grandi, nel modo in cui decidete che qualcuno vi deve amare, vi deve trattare, cosa deve fare, schieratevi per quello che voi pensate sia giusto. Il vostro parere conta, non entrate in loop tossici".

Poi le scuse rivolte alle persone che l'avevano messa in guardia: "Mi dispiace tantissimo aver tagliato alcuni ponti con alcune persone e amici che mi dicevano cose per il mio bene e io non lo capivo. Mi dispiace non aver parlato con la mia famiglia perché avevo paura di un loro giudizio" ha confidato. E a coloro che le hanno inviato messaggi di solidarietà confidando di ritrovarsi nella sua stessa condizione: "Vorrei aiutarvi una a una ma non lo posso fare. Se state male in una relazione andatevene via" ha detto commossa.

(Sotto una delle storie Instagram di Ludovica Frasca)

Chi è Frank Farici, marito di Ludovica Frasca

Imprenditore londinese, Frank Faricy è Founder & CEO della XGen, società fondata nel 2017 che si occupa di intelligenza artificiale. L'uomo era riuscito a rapire il cuore dell'influencer dopo la fine della relazione con il conduttore Luca Bizzarri, arrivando a bruciare tutte le tappe con il matrimonio poi celebrato a marzo 2021, dopo appena un anno di fidanzamento, e annunciato con le foto social.