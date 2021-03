L'ex velina Ludovica Frasca si è sposata: il video del matrimonio in tempi di covid

"Ragazze, meet the Faricy! Lo abbiamo fatto!". Così Ludovica Frasca annucia su Instagram le nozze con Frank Faricy. L'ex velina ha detto sì al giovane imprenditore londinese dopo appena un anno d'amore. La proposta di nozze era arrivata tre settimane fa. Rito civile per i neo sposi, che presto - ovvero, quando la pandemia lo permetterà - replicheranno con una cerimonia più fastosa.

Il matrimonio di Ludovica Frasca: pochi intimi, guanti e

La coppia brucia le tappe e non si fa spaventare dalla pandemia, anzi, prende ogni precauzione per celebrare il rito in totale sicurezza. Una cerimonia intima, con lo scambio delle fedi che avviene solo dopo aver sfilato i guanti che hanno protetto le mani dei futuri sposi. "Solo noi due e quattro amici - scrive l'influencer a proposito della cerimonia - E’ stato un momento unico e speciale nella sua realta?".

"E sì - si legge ancora nel post - eravamo in Comune in mezzo ad altre persone (che erano li? per motivi completamente diversi dai nostri). E sì, i nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici, i preferiti di Frank. Sì c’erano cellulari che squillavano e zero glitter ma in quel momento tutto si e’ fermato e c’eravamo solo noi due e abbiamo detto 'I do' perche? quello che contava, ora, era sigillare la nostra promessa".

Colpisce il look acqua e sapone scelto dalla giovane Ludovica: un tailleur bianco, semplicissimo, e i capelli raccolti in un elastico; pochissimo trucco sul viso. Tailleur grigio scuro, invece, per lo sposo.

Chi è Frank Farici, marito di Ludovica Frasca

Imprenditore londinese, Frank Faricy è Founder & CEO della XGen, società fondata nel 2017 che si occupa di intelligenza artificiale. Al momento la sua professione si svolge in Florida ed è per questo che la stessa Ludovica nell'ultimo anno ha cominciato una vita 'nomade' tra l'America e l'Italia. L'uomo è riuscito a rapire il cuore della bellissima influencer - reduce dalla fine della relazione con il conduttore Luca Bizzarri - nel giro di un anno, arrivando a bruciare tutte le tappe con il matrimonio già all'orizzonte.

"Non vedo l’ora di celebrare con una vera e vera e propria cerimonia, romantica come noi, il nostro amore nella mia Italia bellissima - conclude Ludovica - Con tutti i nostri amici, con la nostra famiglia, con mio padre che mi accompagna all’altare e regalarci Il giorno indimenticabile Per ora, questo, resta al primo posto per essere stato cosi? fuori dall’ordinario, semplice e intimo".