Le foto di Ludovica Valli sono ritoccate? L'influencer furiosa risponde agli hater

È tempo di mare, sole e foto in costume da bagno. I feed di Instagram e TikTok sono colmi di vip, e non solo, che si godono il caldo estivo in riva al mare e tra questi c'è anche Ludovica Valli che per sponsorizzare la nuova linea di bikini di un noto marchio italiano ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo social. Le foto sono state molto commentate, alcuni hanno sottolineato la sua bellezza, altri invece sono stati più critici, ma un commento in particolare ha catturato l'attenzione di Ludovica: "Praticamente con i filtri ti è uscita una coscia lunga due metri. Ma perché dico io, perché?".

A queste parole l'influencer ha voluto rispondere personalmente smentendo categoricamente l'utilizzo di filtri: "Filtri? Ma perché non esistono delle app dove fanno vedere se una foto è modificata? Vi giuro mi piacerebbe troppo! Almeno eviterei di leggere queste cavolate, su TikTok ci sono mille video in costume, le gambe quelle sono. Gelosone". E con l'epiteto "gelosone" Ludovica ha voluto lanciare un messaggio a tutte quelle persone, in particolare donne, che la criticano nascondendo in realtà il sentimento d'invidia.

Ludovica è mamma di due bambini, Otto Edoardo nato a febbraio di quest'anno e Anastasia Ludovica di 2 anni, avuti con l'imprenditore Gianmaria Di Gregorio.