Ludovica Valli si sfoga: "Problemi in gravidanza, un momento duro"

Ha aspettato il quarto mese per dare la lieta notizia ai follower. E non solo perché sono i tempi della tradizionale scaramanzia delle future mamme, ma anche a causa di problemi che hanno segnato i suoi primi mesi di gravidanza. Ludovica Valli, 23 anni, lo racconta tra le Instagram Stories a poche ore dall'annuncio di un bebè in arrivo con il compagno Gianmaria Di Gregorio, di professione manager.

Ludovica Valli incinta: "Problemi di salute"

"I primi mesi di gestazione non sono stati per niente semplici per me", confida l'influencer da 1.7 milioni di follower "è stata abbastanza dura, ci sono stati problemi e magari ve ne parlerò quando e se me la sentirò. La salute è sempre stata messa al primo posto, forse per questo ero poco presente con voi. Adesso però questo brutto momento è passato e noi ora stiamo benissimo. Io e lui... o lei? Chi lo sa". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aggiunge che "i primi mesi ero devastata, ora va meglio ma mi sento sempre molto stanca. Dicono che dal quinto mese ci si senta più carichi".

Ora che la bufera è alle spalle, per Ludovica è tempo di gridare la sua felicità al mondo. Anche perché nascondere il pancino è ormai impossibile. La modella è alla 15esima settimana, la scadenza è fissata per il 10 marzo. Ed è già tempo di pensare al nome: "Ma io e Gianmaria non riusciamo a trovarci d'accordo, dunque per ora non ne è stato scelto alcuno". A parte la stanchezza, poi, la gravidanza prosegue nel migliore dei modi. "Le uniche voglie che ho avuto sono state di vellutate e insalata. Per il momento ho preso solo due chili, ma non mi interessa dei chili perché viene prima la salute".

Nozze in arrivo?

E chissà che presto Valli e il compagno, legati dal settembre 2019, non convoleranno anche a nozze. Il desiderio c'è. "Gianmaria è l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare", ha confessato di recente. "Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d’amore giusto. Al momento viviamo a casa mia a Milano, lui fa avanti e indietro dalla Spagna, perché a Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti. Poi, quando troveremo il posto giusto, allora cominceremo a pensare seriamente al matrimonio".