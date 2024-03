Ludovica Valli incinta del terzo figlio: l'emozionante video dell'ecografia

L'ex tronista Ludovica Valli è incinta del terzo figlio. Ad annunciarlo è stata la stessa influencer con un video pubblicato su Instagram. Nel breve ma dolcissimo filmato si vede il pancione di Ludovica con i figli e il marito che lo riempiono di baci. In questi gioni Valli e famiglia si trovano a Dubai per festeggiare i suoi 26 anni, compiuti il 2 marzo.

"La ‘cosa’ più inaspettata di tutta la nostra vita insieme", queste le parole scelte da Ludovica per accompagnare il post. Nel 2021 è nata Anastasia, nel 2023, a febbraio, è nato Otto Edoardo e nel 2024 nascerà il terzo bimbo o bimba di Valli e Gianmaria Di Gregorio, l'imprenditore che è al fianco dell'influencer da ormai 5 anni.

Di Gregorio è felicissimo e ha commentato ironicamente il video scrivendo: "E anche il prossimo anno… Si dormirà l’anno dopo". Non sono mancati i commenti delle sorelle Eleonora e Beatrice, un gesto non scontato visto che tra le due e Ludovica non c'è un legame così stretto.