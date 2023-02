Uomini e donne, Ludovica Valli mamma bis: l'originale nome del bebè

Fremeva dalla voglia di conoscere il suo piccolino e, il 9 febbraio 2023, a quasi due anni dalla nascita della primogenita Anastasia Ludovica, è arrivato Otto Edoardo. Ebbene sì, l'ex tronista Ludovica Valli, ha scelto per il suo secondogenito un nome davvero originale, che ha svelato solo al momento della nascita.

L'annuncio è arrivato nelle scorse ore dal profilo social dell'influencer. "Un altro nostro piccolo" ha commentato Ludovica Valli accomapagnata dal fidanzato Gianmaria Di Gregorio.

Tantissimi i messaggi d'auguri arrivati alla coppia, in particolare dalla famiglia di lei, in primis dalla sorella influencer Beatrice, anche lei prossima al parto. Per chi conosce bene la famiglia Fantini-Valli sa che Edoardo era tra i nomi preferiti dall'ex corteggiatrice che però attende l'arrivo di un'altra femmina (dopo Bianca e Azzurra) della quale non ha ancora svelato il nome.