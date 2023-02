Uomini e donne, l'inno alla vita di Ludovica Valli con le mutande post parto

Non ha paura, nè vergogna di mostrare fragilità e inestetismi Ludovica Valli.

L'ha fatto in gravidanza, mostrando i segni sulla pelle su un corpo che cambia per ospitare una nuova vita e l'ha fatto anche a poche ore dal parto mostrandosi dalla stanza dell'ospedale dove è nato il suo Otto Edoardo. Un video postato sui social che ritrae l'ex tronista in mutande, le classiche mutande post parto, tutto fuorchè stilose che coccola il suo piccolino.

La "normalizzazione" della maternità

Non una mise ricercata ma la cruda realtà di un percorso comune a molte donne dopo la nascita del proprio figlio. Un ventre ancora imperfetto ma la gioia nel cuore di tenere tra le braccia il suo regalo più grande. Immagini che parlano della "normalizzazione" della maternità, anche con le mutande assorbenti e che hanno fatto il pieno di consensi sui social.