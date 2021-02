Ludovica Valli, senza veli al nono mese di gravidanza, contestata sui social

A suo dire voleva esaltare le curve femminili di un corpo in gravidanza ma non tutti i followers hanno colto positivamente la cosa e l'hanno accusata di volgarità e manie di protagonismo

"Arrogante", "Volgare", "Fossi in te mi vergognerei", sono questi alcuni dei messaggi che sono comparsi sul profilo social di Ludovica Valli dopo che la influcer, oramai prossima al parto, ha postato uno scatto che la immortala completamente nuda con il pancione. Se la più piccola delle sorelle Valli voleva esaltare le curve più belle, ovvero del corpo di una donna che muta con la gravidanza, si è invece trovata a fare i conti con i tanti commenti al vetriolo di chi non ha per nulla gradito questa foto.

La futura mamma non si è però sottratta dal rispondere: " In questi casi purtroppo mi vergogno di essere donna...ma tanto tano, mai penserei ne dentro me ne di scrivere a una donna o uomo che si cose che oggi scrivono a me. Io rimango sempre più basita".

Nel frattempo nessuna delle sorelle ha messo un like o ha commentato gli attacchi ricevuti da Ludovica. Tra i commenti positivi quello dell'ex tronista Claudio Sona e Guendalina Canessa.