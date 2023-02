Ludovica Valli: "Il post-parto è la parte più difficile di tutta la maternità"

Ludovica Valli, a poche settimana dalla nascita del suo secondogenito Otto Edoardo, venuto al mondo lo scorso 9 febbraio, si è lasciata andare a uno sfogo senza filtri, senza mezzi termini su quanto sia dura la vita da mamma. Com'è il post-gravidanza secondo l'influencer? La parte più difficile di tutta la maternità. A parlarne è stata lei stessa, su Instagram, prendendo spunto dalle parole di Levante che, ospite a Verissimo, ha parlato della sua depressione post-partum e di quanto sia stato difficile quel periodo appena dopo il parto in cui diventi mamma e non sei più la donna che eri prima. Una sorta di perdita di identità a cui vanno incontro tante neo-mamme e di cui non si parla abbastanza ma che la stessa Ludovica Valli, già mamma di una bambina, Anastasia, si è trovata ad affrontare ancora una volta dopo la nascita del secondo figlio.

Nelle sue storie Instagram, infatti, la 25enne, ha parlato di come sta affrontando questi primi giorni da neo-mamma bis e cosa significa, per lei, affrontare alti e bassi di un periodo delicatissimo come quello della nascita di un figlio.

"Il post-parto per me è la cosa più difficile di tutta la maternità - ha scritto Ludovica -. Non tanto fisicamente ma mentalmente".

Ed è proprio la salute mentale, secondo Valli e tantissime altre donne, a creare i peggiori disagi nelle neo-mamme. Un umore che si alza e si abbassa all'improvviso, le emozioni che passano da picchi di gioia e picchi di tristezza, una stanchezza fisica e mentale travolgente e una nuova versione di sé con cui dover fare i conti per il resto della propria vita. Diventare mamma non è uno scherzo ma, anche se il post-parto è un periodo durissimo, si può superare, basta lasciarsi andare, avere pazienza e credere che il tempo aggiusterà le cose. E sarà così anche per Ludovica, così come lo è stato per Levante.