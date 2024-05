La figlia sta male, influencer incinta corre in ospedale con tutti i figli: non li poteva lasciare alla sorella?

Ok, Milano è una metropoli, ma com'è possibile che due sorelle non si incrocino mai (o lo fanno sotto traccia dal momento che sui social non documentano nulla) o addirittura, in caso di bisogno, una non ci sia per l'altra? La domanda sorge spontante dopo l'ultima condivisione via social di Ludovica Valli che ha resocontato la giornata in ospedale con i bambini.

Ludovica Valli, incinta del terzo figlio, si è trovata a gestire un'emergenza in quanto la figlia maggiore Anastasia, di appena 3 anni, lamentava dolori alla schiena. Il compagno era all'estero per lavoro e quindi l'influencer si è recata al Pronto soccorso da sola per fare un controllo alla figlia, portandosi con sè anche Otto Edoardo, il secondogenito che di anni ne ha solo uno. Una situazione non semplice da gestire.

Ora, ok, l'emergenza, ok il bisogno dei bimbi di stare con mamma soprattutto se non stanno bene ma, hai tua sorella che vive nella tua stessa città, perchè non chiamarla? Perchè non affidarle il secondogenito? Una domanda lecita per due che dicono di non avere rapporti idilliaci ma di esserci sempre l'una per l'altra. Eppure i cugini sembrano abitare nella stessa città ma nemmeno conoscersi e questo è solo l'ultimo esempio di una lunga serie.

Come in tutte le famiglie, due sorelle possono anche non andare d'accordo, per svariati motivi, ma almeno non fingano un rapporto civile che invece non c'è. Soprattutto se sono due personaggi pubblici.

"Anastasia in Pronto soccorso tra le mille cose che abbiamo fatto - ha spiegato Ludovica Valli - è dovuta entrare a fare le ladre/raggi da sola perchè io essendo incinta e Otto essendo piccolo non potevamo stare accanto a lei...vederla su quel lettino sola con il suo doudou stretto stretto nelle manine è stato davvero straziante per me".

Questo è solo l'estratto di un lungo messaggio pubblicato dall'ex tronista e che racconta delle difficoltà affrontate da una giovane mamma che non chiede aiuto (o non ha aiuto) nemmeno dalla sorella che vive a due passi da casa.

Saranno delle supposizioni fuori luogo? Forse, ma questo è quello che traspare dalla vita raccontata via social dalle due influencer.