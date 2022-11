"Con tutti i soldi che hai usi il seggiolone dell'Ikea?", Ludovica Valli vittima di money shaming

"Con tutti i soldi che hai usi il seggiolone da 30€ dell'Ikea?" è bastata questa frase a mandare su tutte le furie Ludovica Valli che è stata presa di mira, ancora una volta, dagli haters che si sono accaniti contro di lei definendola "tirchia" e criticando le sue scelte economiche. L'influencer 25enne, nonostante sia abituata alle critiche - spesso, infatti, al centro di diverse polemiche è finita sua figlia Anastasia per il suo aspetto fisico - non ha potuto rimanere indifferente davanti al money shaming fatto nei suoi confronti che, lei stessa ha definito qualcosa di davvero triste.

È nato tutto da una semplicissima storia di vita quotidiana pubblicata dalla Valli in cui un'utente ha notato che il seggiolone della bambina sullo sfondo era un oggetto dell'Ikea di poco valore economico. Così, questa donna ha mandato un messaggio in direct a Ludovica criticandola per questa scelta dato che a lei, in teoria, i soldi non mancherebbero per comprare un oggetto più costoso. A questo punto la Valli non ci ha visto più e ha deciso di rendere noti i messaggi ricevuti e di rispondere a tono a queste critiche ammettendo di "non aver mai letto una cosa così triste".

"Ma sei seria? - ha subito scritto Ludovica in risposta alle critiche ricevute -. Spero tu stia scherzando. Tanti o pochi soldi, sappi che il seggiolone dell'Ikea da 30€ è uno dei migliori per i nostri figli [...]. Uno sta bene economicamente e quindi deve buttare via i soldi in cose che non servono solo perché costano di più? Quindi uno non può vere un seggiolone da 30 euro? Davvero non capisco, queste cose mi mandano giù di testa. Oltretutto, che siano 10€ o 100€ diamo valore ai soldi che ci guagagniamo. Perlomeno io sono cresciuta così. Star bene economicamente non significa spendere più soldi".