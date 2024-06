Ludovico Tersigni risponde a Emily Ratajkowski: "Ci sono uomini intelligenti ed educati, ma stiamo bene anche soli"

Riservato, schivo e poco attivo sui social, Ludovico Tersigni è intervenuto a gamba tesa nella polemica sollevata giorni fa da Emily Ratajkowski sugli uomini. La modella, single da diverso tempo, si era sfogata: "Come faccio a trovare qualcuno che sia, scusate, più alto di un metro e ottanta? Tipo divertente, intelligente, gentile? La gentilezza dovrebbe essere al primo posto. La gentilezza è la cosa più importante. È davvero difficile, ca***".

Parole che hanno fatto il giro del mondo, sollevando un polverone e provocando la reazione di Tersigni: "Buongiorno a tutti. Come sapete uso poco i social, però c'è stato un evento che mi ha costretto a cercare di far valere i miei diritti di uomo gentile e di uomo educato - spiega su Instagram - Vorrei rispondere al video di Emily Ratajkowski che sostiene che nel mondo ci sia una penuria di uomini intelligenti, educati e gentili alti un metro e ottanta. Io purtroppo sono alto un metro e settantotto, Emily, perdonami per questi due centimetri, fai un'eccezione per questa volta - ironizza l'attore - Ci sono ancora uomini che sono intelligenti ed educati, tendono a non dare nell'occhio per non farsi disturbare e per non cadere nel cliché dell'uomo che cerca necessariamente una donna, perché stiamo bene anche da soli".

Una stoccata che trova il riscontro favorevole di tante donne. "Sono pienamente d'accordo. Le persone gentili e perbene bisogna anche saperle riconoscere" commenta una follower, mentre un'altra scrive: "Io sono una Emily alla quale va bene un metro e settantotto".