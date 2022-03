Barbara e Luigi Berlusconi, le foto del "debutto" dei loro figli

Vacanza in famiglia per Barbara e Luigi Berlusconi, da qualche mese diventati genitori di due bimbi di cui oggi il settimanale Chi racconta il "debutto" sulla neve di St. Moritz. I figli di Silvio e Veronica Lario hanno scelto di trascorrere qualche giorno di relax nella località svizzera che per loro rappresenta un luogo molto caro, sin dall'infanzia meta preferita della loro mamma. Adesso i due imprenditori trascorrono con i rispettivi compagni e gli ultimi nati qualche giornata di pausa lavorativa, accompagnati dagli amici più intimi che insieme compongono un gruppo affiatato.

Con Ettore Quinto, quinto figlio di Barbara Berlusconi (il terzo nato dalla relazione con Lorenzo Guerrieri) e Emanuele Silvio, primogenito di Luigi e Federica Fumagalli, Silvio Berlusconi ha raggiunto il numero di 14 nipoti. Nipoti che non è dato sapere se siano stati tutti presenti sabato 19 marzo alla cerimonia di "nozze" del nonno, priva di valore giuridico, ma non per questo meno solenne, con la compagna Marta Fascina. Certezza è che a presenziare a Villa Gernetto, in Brianza, siano stati tutti i figli del leader di Forza Italia, Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con l'unica eccezione di Piersilvio, he avrebbe evitato di presenziare per motivazioni legate al contagio da covid.