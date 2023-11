Luigi, Barbara ed Eleonora Berlusconi: "Abbiamo messo in piedi un family office". E parlano dei loro rapporti con Marina e Pier Silvio

Luigi, Barbara ed Eleonora Berlusconi si sono raccontati a Bruno Vespa per il suo libro Il Rancore e la Speranza in uscita oggi. Nel numero di questa settimana il magazine Chi ha pubblicato la loro intervista che molto dice del loro modo di essere, dell'educazione ricevuta in famiglia e grazie alla scuola steineriana che molto ha contribuito alla loro formazione. E, soprattutto, dell'eredità affettiva e professionale che il padre ha lasciato loro, oggi più che mai unitissimi sotto il profilo lavorativo e affettivo. I tre fratelli, infatti, figli di Silvio e Veronica Lario, sono fondato una società, la H14, nata nel 2018 e titolare del 21% della finanziaria che controlla le partecipazioni della famiglia in Mediaset, Mondadori e Mediolanum. A guidarla è Luigi, 35 anni, definito come "il cervello finanziario della famiglia", con la piena partecipazione delle sorelle.

"Papà è stato esempio di passione e amore per la vita. La mamma è stata sempre presente e, facendoci frequentare la scuola steineriana ((Rudolf Steiner è stato un riformatore sociale, vissuto tra l'Ottocento e il Novecento, ndr) ha dato un'impronta alla nostra educazione", ha confidato a Bruno Vespa Luigi Berlusconi, appassionato di finanza sin dai tempi del liceo per la gioia del padre che ha seguito tutto il suo percorso di studi partito dalla laurea alla Bocconi e proseguito con uno stage alla JP Morgan a Londra. Poi, dopo un'esperienza all'estero, la decisione di creare qualcosa in famiglia. "Abbiamo messo in piedi con le mie sorelle un family office, con investimenti diretti e di minoranza in aziende non quotate", ha raccontato: "Abbiamo iniziato nel 2014, adesso abbiamo diciotto collaboratori più alcuni stagisti suddivisi in team con responsabilità nelle diverse aree".

I rapporti con Marina e Pier Silvio

Nel corso dell'intervista Luigi, Barbara ed Eleonora hanno anche affrontato l'argomento del testamento del padre e, dunque, dei loro rapporti con i fratelli maggiori Marina e Pier Silvio, nati dal precedente matrimonio di Silvio con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio. Nessuna obiezione alla loro presenza sul ponte di comando con loro tre in posizione di minoranza? "Per noi tutto era abbastanza scontato", ha ammesso Luigi, "La capacità di tenerci uniti è stato un altro grande regalo di papà. Era ovvio che l'affetto avrebbe prevalso su ogni altra valutazione". A sostenere le affermazioni del fratello è stata Barbara: "Siamo sempre stati molto uniti. Marina e Pier Silvio hanno lavorato tanti anni con papà nelle aziende di famiglia. Noi ci siamo ritagliati uno spazio diverso, e così la successione è avvenuta in modo naturale". Poi un aneddoto famigliare: "Papà ci raccontava la favola di un signore che diceva al filgio: prendi un ramo e spezzalo. Poi glielo diceva di nuovo. Alla fine lo invità a fare una fascina e provare a spezzarla: ovviamente non ci riuscì. E papà concludeva: vedete che l'unione fa la forza?".