Luigi Berlusconi idolo dei social, polemica per un tweet: "Chi dice quant'è bono merita l'asteroide"

I funerali di Silvio Berlusconi sono stati il tema principale delle discussioni social durante le dirette televisive che hanno seguito tutta la celebrazione. Tra le migliaia di persone che hanno preso parte alla cerimonia, un'attenzione particolare è stata rivolta ai cinque figli del leader di Forza Italia, tutti uniti in prima fila commossi per la grave perdita. Tuttavia, tra Pier Silvio, Marina, Barbara, Eleonora e Luigi, a suscitare un particolare interesse è stato quest'ultimo, il più piccolo degli eredi nato dal matrimonio tra Silvio e Veronica Lario. Elegantissimo nel suo completo grigio, il manager 34enne è stato destinatario di centinaia di commenti scritti da chi ne ha apprezzato il fascino, rendendo virale l'hashtag #luigiberlusconi.

Tuttavia qualcuno non ha apprezzato un tale coro di riflessioni: "Il paese reale, nutrito a GFVIP, che adesso sui social si sofferma su "quant'è bono Luigi Berlusconi" (sic) merita solo l'asteroide" ha scritto Fulvio Abbate, già (lui stesso) concorrente del Grande Fratello Vip nel 2020. Un pensiero che però non è andato giù a degli utenti: "Disse colui che PARTECIPÒ a un GFvip", gli ha risposto qualcuno; "Caro Fulvio, il tweet sarebbe ineceppibile se non fosse che noi ignoranti abbiamo visto al Gf anche te e abbiamo visto quanto soffri la competizione maschile, per cui a noi il tuo tweet suona tanto come invidia per non avere e non aver mai avuto l'estetica di B.junior!". Ma la risposta di Abbate non si è fatta attendere: "Posso permettermi ciò che voi analfabeti mai" ha affermato. E ancora: "Forse, ma non appartengo di certo alla fogna fascio-putiniana" ha risposto a chi ha affermato che "Sicuramente la bellezza non è il tuo caso e neanche l'intelligenza".

Il paese reale, nutrito a GFVIP, che adesso sui social si sofferma su "quant'è bono Luigi Berlusconi" (sic) merita solo l'asteroide. Altro che Scuola Holden. #luigiberlusconi #Italia #fulvioabbate @tusselpuff — Fulvio Abbate (@fulvioabbate) June 15, 2023

Beh c’è mica niente di male a dire che #LuigiBerlusconi è un bel fieul ? pic.twitter.com/ZcD4PDM9yD — Aurelio Mancuso (@aureliomancuso) June 15, 2023