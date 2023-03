Luigi Berlusconi tenero papà: le foto al parco con i figli

Un momento di vita quotidiana di Luigi Berlusconi occupa le pagine del settimanale Chi di questa settimana. L'imprenditore 34enne, ultimo dei cinque figli di Silvio, è stato immortalato durante una passeggiata al parco con i due figli, Emanuele Silvio di un anno e mezzo, e Tommaso Fabio, nato lo scorso 26 ottobre, dal matrimonio con la moglie Federica Fumagalli. Immagini inedite quelle scattate a Milano lo scorso weekend, considerata la nota riservatezza che contraddistingue tutti i membri della famiglia Berlusconi: insieme alla baby sitter dei piccoli e la guardia del corpo, Luigi si è dedicato ai suoi bimbi, spingendo l'altalena su cui si è divertito il primogenito e coccolando il secondo che per la prima volta compare nelle foto pubbliche.

Insieme ai bimbi e alla moglie, il figlio di Veronica Lario sta per trasferirsi nella villa di famiglia di via Rovani: una casa densa di ricordi per lui che lì ha vissuto da piccolo e dove cresceranno i suoi eredi, due dei diciassette nipoti di Silvio, nati in una famiglia tanto numerosa. Fondatore di Holding Italiana Quattordici insieme alle sorelle Barbara ed Eleonora, l'imprenditore si divide tra lavoro e famiglia, dedicando il suo tempo libero alla moglie, alle passioni soprattutto sportive e ai pochissimi amici di sempre.

Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi

Federica Fumagalli, 33 anni, un anno in meno del marito Luigi Berlusconi, è nata a Sironi, in provincia di Lecco, da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero. Laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, Federica lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione, e chi la conosce bene sottolinea il suo talento professionale, la discrezione, la gentilezza e un’educazione solida.

Federica ha conosciuto colui che sarebbe diventato suo marito dopo nove anni di fidanzamento durante una serata con gli amici in un noto locale milanese. Luigi, che deve il proprio nome al nonno paterno, lavora nel campo della finanza, nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, Barbara ed Eleonora.