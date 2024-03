Luigi Berlusconi tenero papà sulla neve: le rare foto della vacanza in famiglia

Vacanza nella neve, a St. Moritz, per Luigi Berlusconi, la moglie, Federica Fumagalli, i loro figli, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, e anche Ettore Quinto, l'ultimogenito di Barbara Berlusconi. Luigi e Federica così oltre a fare i genitori sono stati anche degli zii provetti. I bambini che hanno tutti più o meno la stessa età hanno giocato e si sono divertiti sulla neve con lo slittino. Non sono mancate le coccole e i momenti più teneri, come il bacio tra i cuginetti Ettore ed Emanuele.

La località sciistica ormai è un luogo del cuore per i figli di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Lì Lario ha una grande villa che può ospitare tutta la famiglia: figli, nuore, generi, nipoti, consuocere e tate, ma da quando è diventato papà Luigi preferisce pernottare in hotel o in un casa in paese così da essere "più vicino al centro e a tutte le opportunità di svago" che il centro offre. La famiglia ha infatti sfruttato la piscina con acqua riscaldata dell'hotel, fa sapere il settimanale Chi. Nelle foto pubblicate dal settimanale si vedono Luigi e Federica prendersi cura dei piccoli con tanto amore e gioia. Barbara Berlusconi adesso si trova in Inghilterra: sta facendo visita ai figli più grandi, Alessandro ed Edoardo. Mentre i più piccoli sono con il padre, Lorenzo Guerrieri, che è ospite a S-chanf. Ettore Quinto, invece, si gode la neve in compagnia dei cugini e degli zii.