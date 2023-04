Berlusconi, il figlio Luigi al San Raffaele: gli striscioni, le lettere e i doni per il Cav

Seconda notte di ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a seguito di un'infezione polmonare. Nelle scorse ore il leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica, ha ricevuto la visita dei famigliari tra cui i figli Pier Silvio (che ha definito il padre "un leone" ai cronisti posizionati davanti alla struttura), Marina e l'ultimogenito Luigi con la moglie Federica Fumagalli. "Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi", ha affermato il fratello Paolo.

Davanti all'ospedale, insieme ai fotografi e ai giornalisti, tantissimi ammiratori del presidente stanno dimostrando il loro affetto: "Forza Silvio, Monza è con te" si legge su uno striscione firmato dalla curva Davide Pieri del Monza calcio di proprietà di Berlusconi. E ancora "Forza Silvio, il Salento è con te" scrivono altri sostenitori di Forza Italia, autori di biglietti e di lettere con messaggi di auguri. Oggi sono previsti nuovi altri accertamenti e, a quanto si è appreso, ci vorrà qualche giorno ancora per permettere alle terapie in atto di dare qualche risultato. Non sono previsti per ora bollettini medici. Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi, è entrato in ospedale questa mattina senza rilasciare dichiarazioni.

Le dichiarazioni della ex moglie di Berlusconi, Veronica Lario

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ha fatto sentire la sua voce in queste ore così delicate per lei e la sua famiglia, smentendo una notizia circolata online secondo cui avrebbe dovuto restituire all'ex marito 60 milioni di euro. "Le notizie riportare dal quotidiano online Tag 24 By Unicusano, oltre che essere infondate si rivelano particolarmente inopportune in un momento così delicato per Silvio Berlusconi e per chi gli vuole bene. Il giornalismo, quello vero, non diffonde falsità al solo fine di fare qualche visualizzazione in più" ha fatto sapere la donna, madre di Eleonora, Barbara e Luigi Berlusconi.

Proprio con l'ultimo dei suoi figli, Veronica Lario è stata fotografata di recente durante un sopralluogo nella storica dimora, simbolo della famiglia Berlusconi, dove Luigi sta traslocando con la moglie e i suoi figli. Fondatore di Holding Italiana Quattordici insieme alle sorelle Barbara ed Eleonora, l'imprenditore si divide tra lavoro e famiglia, dedicando il suo tempo libero alla moglie, alle passioni soprattutto sportive e ai pochissimi amici di sempre.