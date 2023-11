Luigi Berlusconi ricorda i viaggi a Lourdes e rivela: "Quando papà ci ha lasciato ho trovato speranza nella fede"

L'infanzia, l'amore ricevuto da un padre che "non è stato mai quotidianamente presente, ma quando era a casa c'era davvero", il legame professionale e soprattutto affettivo con le sorelle Barbara ed Eleonora, i rapporti ottimi con i fratelli Marina e Pier Silvio: Luigi Berlusconi racconta molto di sé nell'intervista rilasciata a Bruno Vespa per il suo libro Il Rancore e la Speranza e riportata dall'ultimo numero del settimanale Chi, compreso il personale sentimento religioso su cui papà Silvio tanto ci scherzava. "Un santo in famiglia ci serve..." ricorda l'ultimogenito del cavaliere e Veronica Lario menzionando il pensiero che il padre aveva di lui, da sempre molto religioso.

"La mia fede è il modo con cui guardo la realtà" ammette Luigi: "dove appoggio i miei valori e le mie scelte. Vi trovo le risposte al mistero della vita e della morte. Quando papà ci ha lasciato, ho trovato speranza nella fede". Se ha mai avuto la tentazione di farsi prete? "Mai", assicura lui che, in compenso, da ragazzo ha frequentato assiduamente Lourdes dove accompagnava i malati. "È una di quelle esperienze che fanno parte del percorso di fede" dice a tal proposito, "Con la carità ricevi molto più di quanto dai. Lourdes è un dono e ho ripensato spesso alle parole di papà che, citando Sant'Agostino, diceva che da un dolore può nascere un grande bene". Da tre anni Luigi è sposato con Federica Fumagalli, titolare della società MB Project che organizza eventi per brand di lusso come Fior, Fendi Casa, Furla. Insieme hanno due figli, Tommaso Fabio ed Emanuele Silvio, che hanno dato un significato nuovo alla sua vita: "Quando sono diventato padre mi è cambiata completamente la prospettiva di vita" confida: "Famiglia e figli sono l'espressione concreta della fede, è l'amore divino che si fa terreno".

"Papà è stato esempio di passione e amore per la vita. La mamma è stata sempre presente e, facendoci frequentare la scuola steineriana (Rudolf Steiner è stato un riformatore sociale, vissuto tra l'Ottocento e il Novecento, ndr) ha dato un'impronta alla nostra educazione", ha confidato ancora Luigi Berlusconi che con le sorelle Eleonora e Barbara ha fondato una società, la H14, titolare del 21% della finanziaria che controlla le partecipazioni della famiglia in Mediaset, Mondadori e Mediolanum.