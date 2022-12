Luigi Berlusconi trasloca nella villa di famiglia: le rare foto con mamma Veronica Lario

Luigi Berlusconi sta per trasferirsi in una nuova casa. E che casa. L'ultimogenito di Silvio e Veronica Lario ha scelto come nuovo nido d'amore per sé, la moglie Federica Fumagalli e i suoi due figli la celebre villa di famiglia sita in via Rogani, a Milano, simbolo dell'impero dei Berlusconi. A riportare i dettagli del prossimo trasloco dell'imprenditore 34enne è il settimanale Chi che lo ha ripreso durante un sopralluogo ai lavori di ristrutturazione in corso con il suocero Fabio Fumagalli e la madre Veronica Lario, eccezionale presenza nelle foto che riportano la giornata insieme.



La storia della casa dei Berlusconi

La casa di via Rovani ha una storia importante per i Berlusconi. In origine di proprietà della famiglia Borletti, negli anni Settanta venne comprata da Silvio Berlusconi. Lì sono nati i primi uffici, la casa personale di Berlusconi e quella dove sono cresciuti i figli avuti da Veronica Lario prima di trasferirsi a Macherio. Ora quelle stesse mura vedranno crescere due dei diciassette nipoti di Silvio, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, ultimi nati in una famiglia numerosa di cui Luigi è importante e riservatissimo elemento: fondatore di Holding Italiana Quattordici insieme alle sorelle Barbara ed Eleonora, l'imprenditore si divide tra lavoro e famiglia, dedicando il suo tempo libero alla moglie, alle passioni soprattutto sportive e ai pochissimi amici di sempre.