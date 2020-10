Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sposi: le nozze blindatissime e l’incantevole abito di lei

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono marito e moglie. Con una cerimonia molto intima riservata a pochissimi invitati, l’ultimogenito del leader di Forza Italia e Veronica Lario ha sposato la storica fidanzata nella basilica milanese di Sant’Ambrogio mercoledì 7 ottobre 2020.

Come fa sapere il Corriere della Sera, circa 25 i presenti al rito officiato nel piccolo Oratorio di San Sigismondo, tra cui le sorelle di Luigi, Barbara ed Eleonora, la sorellastra Marina e naturalmente la madre Veronica, da sempre molto affezionata alla sposa. Silvio Berlusconi, assente in chiesa perché in attesa dell’esito del secondo tampone dopo il contagio di coronavirus, si è recato dopo la cerimonia nella residenza di Macherio, a Villa Belvedere, per il banchetto nuziale insieme alla compagna Marta Fascina.

L’abito da sposa di Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi

Federica Fumagalli è arrivata dieci minuti prima delle 17 a bordo di un van con i vetri scuri. Incantevole, riferiscono le fonti, l’abito bianco realizzato per lei dall’amica stilista Alessandra Rich, italiana naturalizzata inglese tra le designer preferite da Kate Middleton. Nota negli ambienti milanesi come ‘Lady Milano’, Federica Fumagalli è descritta come una giovane donna indipendente e molto riservata, con un occhio sempre molto attento allo stile. Ex bocconiana, 31 anni, Federica lavora nel campo delle pubbliche relazioni. Lei e Luigi Berlusconi si sono conosciuti 9 anni fa e da allora non si sono più lasciati.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sposi: il ricevimento di nozze

Cinquanta gli invitati che alle 20 hanno raggiunto la residenza di Macherio per il ricevimento di nozze di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Tra loro l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta e l’amica degli sposi Francesca Versace. Per tutti un banchetto cucinato dallo chef stellato Da Vittorio di Bergamo. Incerta la presenza di Flavio Briatore, che avrebbe dovuto partecipare, ma di cui non c’è stata ancora conferma.