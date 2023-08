Chi è (davvero) Luigi Berlusconi, figlio minore: "Paga 50mila euro di mutuo al mese, è il banchiere di famiglia"

Luigi Berlusconi è il "banchiere" della famiglia Berlusconi. Così lo definisce il Corriere della Sera dopo aver dialogato con un "banchiere milanese di lungo corso" di cui non fa il nome. Luigi ha 34 anni, è sì ricco di famiglia, ha sì un importante patrimonio, ma "sembra appartenere a un’altra generazione se non a un’altra epoca" di imprenditori, ovvero di quelli che non sfoggiano la loro ricchezza. Sempre lontano dai riflettori, le foto pubbliche di lui sono pochissime e se è vero che non si è fatto da solo, Luigi non si è neanche adagiato sul suo cognome e infatti "negli ambienti della finanza milanese è conosciuto come il rampollo a cui non puoi tirare pacchi" perché "si è costruito competenze e conoscenze tali che è in grado di tenere alla larga 'gatti e volpi'" e soprattutto sa come gestire l'imponente patrimonio di famiglia.

È considerato il "banchiere" dei Berlusconi perché è il più esperto in materia finanziaria e "lavora sui mercati e investe cogliendo le opportunità. Preferibilmente nel mondo della tecnologia per la quale ha una vera passione". Da una parte ci sono Marina e Pier Silvio che gestiscono Fininvest "con le partecipazioni quotate di Mfe-Mediaset, Mondadori e Banca Mediolanum", dall'altra ci sono i tre fratelli nati dal matrimonio di Silvio Berlusconi con Veronica Lario ovvero Barbara, Eleonora e Luigi. I tre hanno "creato una loro holding proiettata in altri business: si chiama Holding Italiana Quattordicesima e con l’eredità avrà il 47% di Fininvest". Tra i successi che il Corriere sottolinea c'è la scelta sei anni fa di entrare "nel board di Soldo ltd, startup fintech concepita per semplificare la gestione delle spese di famiglia nella quale aveva investito anche Fininvest, realizzando poi 12 milioni di plusvalenza", un risultato considerevole.

Gli investimenti immobiliari di Luigi Berlusconi: 50 mila euro di mutuo al mese

Luigi ha due figli Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, nato lo scorso 26 ottobre, dal matrimonio con la moglie Federica Fumagalli. Se sui social è riservato, tanto che le uniche foto che abbiamo di lui sono quelle rubate dai paparazzi, nei suoi investimenti non è certamente discreto. Secondo la ricostruzione del quotidiano Luigi Berlusconi avrebbe un debito di circa 24 milioni con Intesa Sanpaolo per aver acquistato, e ristrutturato, l'ex Villa Borletti, di 1.600 metri quadrati, in via Rovani e per "un lussuoso appartamento di 450 metri quadrati a due passi da Santa Maria delle Grazie". Per entrambe pagherebbe una rata del mutuo da oltre 50 mila euro al mese.

La villa si trova in un quartiere chic di Milano, in zona Magenta-Triennale. Si tratta di un immobile particolarmente caro alla famiglia Berlusconi: è stato uno dei simboli dell'era berlusconiana. Dopo che era stata acquistata nel '74 da una società di Walter Donati, uomo vicino al Cav, nel '77 la villa fu acquisita "dalla Immobiliare Idra del gruppo Berlusconi e nel ‘96 dalla Fininvest che quattro anni fa, nell’ottobre 2019 l’ha venduta". Chi l'avesse comprata, per ben 10 milioni di euro, però non era noto, almeno fino ad oggi. Luigi Berlusconi già viveva lì e sicuramente dopo un accordo con i fratelli ha proceduto all'acquisto.

Per questo investimento Luigi ha scelto di prendere la totalità della somma dalla banca, oltre ai soldi per l'acquisto, avrebbe chiesto anche "due prestiti ipotecari da 4 e 3 milioni, uno a 30 anni e l’altro a 28 anni, per i lavori di ristrutturazione che sono terminati da poco". In totale, quindi, per la villa milanese (di tre piani, con giardino e piscina scoperta) "sono state iscritte ipoteche per un totale di 34 milioni di euro".

Per la seconda casa ha speso un po' meno, ma anche in questo caso avrebbe chiesto la totalità dei fondi a Intesa Sanpaolo ovvero 6,8 milioni (il prezzo in realtà non è noto ma la cifra fa riferimento al mutuo richiesto alla banca). Si tratta di un appartamento da 450 metri quadrati vicino al Cenacolo Vinciano. Visti questi due investimenti Luigi Berlusconi verserebbe, complessivamente, una rata mensile pari a 50 mila euro.