Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono lasciati: "Continua un'amicizia speciale"

Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono lasciati. Qualche mese fa avevano smentito le voci di crisi, assicurando che stavano continuando a vivere insieme e che l'amore andava avanti a gonfie vele. Evidentemente la coppia non si sentiva ancora pronta a ufficializzare la rottura, che adesso invece sembra concreta e soprattutto definitiva.

Ci ha pensato Dagospia a dire le cose come stanno. L'ex Ministro degli Esteri e la giornalista avrebbero deciso di comune accordo di prendere strade diverse, senza rancore. Tra loro infatti sarebbe rimasta "un'amicizia speciale", frutto di quasi 4 anni vissuti gomito a gomito in cui hanno condiviso momenti importanti. I due si sono sempre supportati, nel lavoro come nella vita privata, e continueranno a farlo anche se in modo diverso. Difficile immaginare un epilogo del genere dopo le dichiarazioni d'amore che più volte si erano fatti reciprocamente.

L'amore tra Luigi Di Maio e Virginia Saba

Un amore nato a un pranzo elettorale quello tra Luigi Di Maio e Virginia Saba, che in quel periodo lavorava nell'ufficio stampa del Movimento 5 Stelle. Era il 2019 e si trovavano in Sardegna (lei è originaria di Selargius, in provincia di Cagliari). Fu un colpo di fulmine, come aveva recentemente raccontato lei: "Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare". Stare accanto a lui, al tempo ai vertici del M5S e poi Ministro, non era affatto semplice: "Serve infinita pazienza - aveva detto ancora Virginia Saba - A volte scleri, discuti, ma è un percorso, un 'tendere a'". Adesso, invece, i titoli di coda.