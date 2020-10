Luigi Mario Favoloso scrive a Corona: "Gli auguro di tenere Carlos lontano dal male e dai festini"

Fabrizio Corona non ha fatto sconti a nessuno domenica sera a 'Live - Non è la d'Urso', dove ha parlato della delicata situazione del figlio, accusando l'ex moglie Nina Moric di comportamenti molto gravi. L'ex re dei paparazzi ha tirato in ballo anche Luigi Mario Favoloso, che ha avuto una relazione di 4 anni con la modella - finita nel 2019 - ricordando quando andarono a Zanzibar, per mesi, portando con loro anche Carlos, allora ancora minorenne.

Il messaggio di Luigi Mario Favoloso per Fabrizio Corona

"Corona sa benissimo il motivo per cui ho portato la sua ex moglie e suo figlio a Zanzibar su una spiaggia per 3 mesi - ha risposto Favoloso su Instagram, subito dopo la trasmissione - Corona sa benissimo cosa ho fatto la notte prima del ricovero di Carlos lo scorso anno, ma stasera, visto che si è comportato da eroe, ci teneva ad essere il solo". Vecchie ruggini a parte, sulla condizione di Nina Moric sembrano essere d'accordo e Luigi Favoloso parla chiaro: "Gli auguro di tenere suo figlio lontano dal male, lontano dal satanismo (durante il collegamento, Corona ha parlato anche della vicinanza di un uomo appartenente a una setta a suo figlio, ndr), lontano da festini a base di alcol e droghe, lontano, lontano e ancora lontano. Carlos è un'anima pura che può ancora trovare una vita serena, ma deve tenerlo vicino a sé, vicino appiccicato. C'è molta più normalità in un uomo agli arresti domiciliari che in una donna libera, ma questo è un altro discorso".

Le accuse di Nina Moric a Luigi Favoloso

Non è stata una separazione semplice quella tra Nina Moric e Luigi Favoloso, anche se il peggio è arrivato dopo, quando la modella croata ha accusato, in tv, l'ex fidanzato di aver aggredito sia lei che il figlio. Poco dopo è arrivata una denuncia per percosse e maltrattamenti, ma Favoloso ha sempre respinto ogni accusa di violenza.