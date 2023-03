Che fine ha fatto Luis Sal? Sparito da Muschio Selvaggio e dalla vita di Fedez

Che fine ha fatto Luis Sal? La domanda nasce spontanea dopo la seconda assenza consecutiva a Muschio Selvaggio. Lo youtuber è scomparso improvvisamente dal podcast che conduce insieme a Fedez dal 2020, o forse sarebbe più corretto dire conduceva, visto che neanche ieri era presente in studio. Il rapper ha intervistato da solo Fabio Rovazzi, dopo che già la settimana scorsa aveva condotto la puntata in solitaria con Cecilia Strada ospite.

Nessuna parola tantomeno riferimenti sull'assenza dell'amico-collega, che a sua volta mantiene il massimo riserbo sulla vicenda. Luis Sal, infatti, non solo non ha ancora mai spiegato perché non sta più conducendo Muschio Selvaggio, ma tace anche su tutto il resto. I suoi profili social sono fermi ormai da diversi giorni e in tanti si chiedono cosa sia successo. L'ipotesi più gettonata è quella della lite (e non sarebbe la prima volta che Fedez discute e rompe con qualcuno dei suoi migliori amici), ma c'è anche chi fa cenno ai rumors lanciati da Fabrizio Corona, che giorni fa ha parlato di una presunta relazione tra i due. L'ex re dei paparazzi aveva rivelato: "Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti a un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due". Dichiarazioni smentite categoricamente da Fedez attraverso il suo ufficio stampa, che ha ribadito come tra i due ci sia semplicemente un rapporto di amicizia.

Amicizia, però, che ora sembra scricchiolare, come sui social sostengono in molti. E c'è anche chi fa notare che Luis Sal non abbia fatto gli auguri di compleanno ai figli di Fedez, a cui è sempre stato molto legato.