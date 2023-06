Luis Sal fa a pezzi Fedez: "Mi avrebbe pagato, con obbligo di riservatezza. Ma non sto al gioco"

Luis Sal rompe il silenzio. A due mesi dalla sparizione dal podcast "Muschio Selvaggio", condotto con Fedez, lo youtuber ci tiene a dire la sua in merito al suo allontanamento. E lo fa con un video in cui non fa sconti all'ex collega. Sin dall'inizio del video Luis Sal spiega infatti come, nel corso del tempo, le vedute dei due conduttori si siano andate sempre distanziando: Federico avrebbe cominciato a virare verso una trasmissione che metteva al centro il suo personaggio e non gli argomenti da trattare in puntata, a differenza di quanto voleva Luis.

"Già si parlava abbastanza di Fedez - spiega oggi Luis - Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui. Glielo faccio notare da amico tante volte, in tanti modi. Glielo fanno notare i commentatori, dicendo che interrompeva sempre. (...) Mi sentivo emarginato, non mi sentivo più parte del progetto né nella parte creativa né in quella esecutiva, visto che agiva senza coinvolgermi per poi scusarsi e poi rifarlo". Eppure, nonostante gli avvertimenti di Luis, Fedez avrebbe proseguito a mettere in atto gli stessi comportamenti, anche a Sanremo, quando il podcast, nato su YouTube, è andato in onda su Rai Due. E qui Luis avrebbe deciso di lasciare la barca.

Nell'ultimo contatto tra Fedez e Luis, il rapper avrebbe accusato l'ex amico di ingratitudine. Poi sarebbe sparito, lasciando che fossero i suoi collaboratori a tenere i rapporti con Luis. Non solo. Fedez gli avrebbe quindi chiesto di vedergli le sue quote e di comparire in video scusandosi con un testo concordato. "Ti pago, con obbligo di riservatezza e ti compro il tuo 50%", gli avrebbe detto Fedez. Ma Luis non ci sta: "Ora mi trovo a difendermi da una narrativa in cui non avrei voluto far parte neanche nel privato. Da un giochino di Federico che è anche molto bravo a fare e a cui io non voglio giocare. Fede, non voglio giocare: dillo alla mamma, dillo all'avvocato".

La clip è stata pubblicata proprio sul profilo YouTube di Muschio Selvaggio, dove Federico ha continuato ad andare in onda in queste settimane con il podcast, nonostante l'addio di Luis. "Lui non lo sa, ma spero che terrà il video", dice Sal "perché è anche il mio canale. È un progetto tanto mio quanto suo e avrei continuato volentieri se avesse mantenuto le mie idee, oltre alle sue. L'ho assecondato, ma quando si trattava di assecondarmi... Nì. Ciao Muschietti Selvaggi, rimanete sempre selvaggi e non fatevi domare mai".

Chi è Luis Sal

Classe 1997, nato a Bologna, Luis Sal è uno degli YouTuber italiani più seguiti. È stato uno dei concorrenti della prima edizione di Celebrity Hunted, un reality (definito "real-life thriller") dove si dà "la caccia" ai VIP, proprio in coppia con il suo amico Fedez. Luis ha aperto il proprio canale Youtube nel 2009: in poco tempo, gli iscritti sono aumentati in modo vertiginoso, rendendolo una star della rete. Oggi vanta 1,6 milioni di iscritti.