Luis Sal, la replica della mamma di Fedez è clamorosa: "Aveva ragione mia madre"

Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez (nonché sua manager), replica al video di Luis Sal. Attraverso un post condiviso su Instagram, la donna si lascia andare a un commento breve ma velenosissimo nei confronti dello YouTuber, che in queste ore è in lite col rapper. "Aveva ragione la mia mamma", scrive Annamaria. Ma vediamo meglio che cosa significa.

Nel corso della serie tv The Ferragnez Luciana Violini, nonna materna di Fedez, aveva previsto che un amico del cantante lo avrebbe tradito. Un'ipotesi che aveva fatto sorridere il nipote, già alle prese in passato con litigi importanti contro alcuni vecchi amici, come Rovazzi e J Ax. "No, Luis no", ha risposto in quell'occasione Federico di fronte alla profezia della nonna, che è appassionata di astrologia. Detto, fatto. Nel giro di pochi anni la predizione è diventata realtà. E a ricordarlo oggi ci pensa Annamaria, solitamente riservata ma questa volta così furiosa da voler prendere la parola pubblicamente per difendere il figlio.

Ma che cos'è successo tra Fedez e Luis Sal? Nelle ultime ore Luis ha pubblicato un video in cui spiega le ragioni che lo hanno portato ad abbandonare il podcast Muschio Selvaggio, che conduceva proprio con Fedez. Le ragioni, spiega, sono da rintracciare nel fatto che il podcast stava diventando sempre più egocentrico, non lasciando spazio a Luis di trattare gli argomenti che preferiva. Lo Youtuber avrebbe così chiesto al collega una pausa, ma Fedez gli avrebbe proposto di vendergli le sue quote e di comparire in video scusandosi con un testo concordato. "Ti pago, con obbligo di riservatezza e ti compro il tuo 50%", gli avrebbe detto. Condizioni che Luis non avrebbe accettato.